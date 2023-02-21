«النقل» تكشف حقيقة زيادة أسعار تذاكر المترو لأكثر من 25 محطة

كشفت وزارة النقل عن حقيقة ما أثير عبر عدد من المواقع الإلكترونية، حول تصريحات الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بشأن زيادة تذكرة مترو الأنفاق لأكثر من 25 محطة ركوب بقيمة 2 جنيه في سعر تذكرة مترو الأنفاق لتصبح بسعر 12 جنيهًا بدلًا من 10 جنيهات.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن سعر تذكرة ركوب المترو لأكثر من 25 محطة حاليًا يبلغ 10 جنيهات.

وتابع أن الوزير، أشار خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتعريف الموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة لمنظومة النقل إلى الحي الحكومي، إلى أن قيمة ركوب التذكرة لأكثر من 25 محطة والبالغة 10 جنيهات ستصبح 12 جنيهًا مع افتتاح مراحل جديدة في الخط الثالث للمترو وليس الآن، وأنه إجراء منطقي مع زيادة عدد المحطات في أكثر من خط مستقبلًا وبتذكرة واحدة.

كما أكدت الوزارة أن أي زيادة يتم إقرارها يتم التصديق عليها من مجلس الوزراء ويتم الإعلان عنها فور التصديق عليها للرأي العام.

وعقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم، مؤتمرًا صحفيًا بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة لتعريف الموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية لمنظومة النقل إلي الحي الحكومي.