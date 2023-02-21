خبير لـ«القاهرة الإخبارية»: google يواجه أزمة تنافسية رقمية شرسة

قال الخبير التكنولوجي هشام المهدي إنه من المبكر جدًا تحديد ما إذا كانت جوجل ستواجه مشكلة في المستقبل أم لا في ظل المنافسات الرقمية الكبيرة التي تحدث الآن.

المنافسة الرقمية الحادة

وأكد المهدي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المراقب" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية" أن نوفمبر الماضي حدث قلق بين موظفي جوجل، لهذا حرصوا على نقل تلك المخاوف إلى الإدارة الوسطى لمعرفة كيفية التعامل وفق التغيرات الحديثة التي تتطرأ على المنصة.

منافسات المنصات الرقمية

أضاف أن الإدارة الوسطى لجوجل أعلنت عن أن المنصة تتعرض لما يُعرف بالمخاطرة السمعية، معبرًا:" جوجل طرحت برنامج بارب، ومطروح لعدد قليل من المستخدمين، حيث يهتم جوجل مؤخرًا كثيرًا بمنظومة لامدا وهي المنظومة التي يتم من خلالها المعالحة اللغوية".