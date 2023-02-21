الثلاثاء 21 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

خبير لـ«القاهرة الإخبارية»: google يواجه أزمة تنافسية رقمية شرسة

google
google

قال الخبير التكنولوجي هشام المهدي إنه من المبكر جدًا تحديد ما إذا كانت جوجل ستواجه مشكلة في المستقبل أم لا في ظل المنافسات الرقمية الكبيرة التي تحدث الآن.

المنافسة الرقمية الحادة

وأكد المهدي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المراقب" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية" أن نوفمبر الماضي حدث قلق بين موظفي جوجل، لهذا حرصوا على نقل تلك المخاوف إلى الإدارة الوسطى لمعرفة كيفية التعامل وفق التغيرات الحديثة التي تتطرأ على المنصة.

منافسات المنصات الرقمية

أضاف أن الإدارة الوسطى لجوجل أعلنت عن أن المنصة تتعرض لما يُعرف بالمخاطرة السمعية، معبرًا:" جوجل طرحت برنامج بارب، ومطروح لعدد قليل من المستخدمين، حيث يهتم جوجل مؤخرًا كثيرًا بمنظومة لامدا وهي المنظومة التي يتم من خلالها المعالحة اللغوية".

هشام المهدي خبير تكنولوجي القاهرة الإخبارية المراقب مخاوف جوجل الرقمية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الإصلاح الاجتماعى

الأكثر قراءة

«النقل» تكشف حقيقة زيادة أسعار تذاكر المترو لأكثر من 25 محطة

مسلسلات رمضان 2023.. أول صور من مسلسل «الكبير أوى» الجزء السابع

عقب اعترافهم.. حبس عصابة بيع العملات المزورة على الـ«فيس» بالقليوبية 4 أيام

وزير التعليم: جار تعميم نشرة بلغة الإشارة في المدارس

التضامن: برنامج «فرصة» يستهدف توفير 50 ألف فرصة عمل بـ8 محافظات

مساعد وزيرة الهجرة يشارك بفعاليات المنتدى الدولي للتعليم الفني والتكنولوجي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

وقفة مع علاء الديب

حسين دعسة

روسيا تعلق مشاركتها فى معاهدة الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة.. خطورة وخطأ؟

ماجد حبته

أرض المصانع.. أرض المزارع

جلال حمام

أوكرانيا إلى أين؟.. سؤال مفتوح

محمد رفعت

الأمل فى الريف المصرى!

بسنت حسن

البوردرلاين

القس. رفعت فكرى

نصلى معًا!!

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد غرائبيات

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الشيكل يتراجع أمام الدولار لأعلى معدل منذ 2021.. ما موقف نتنياهو؟

الأمم المتحدة تدعو إسرائيل لوقف الإصلاحات القضائية خشية تأثيرها على حقوق الإنسان

منظمة التحرير الفلسطينية ترحب بإدانة مجلس الأمن للإجراءات الإسرائيلية