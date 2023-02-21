«الكونتينر» يكشف عبقرية المصريين القدماء فى صناعة السيراميك

قال الفنان أحمد داود إن عددًا كبيرًا من الصناعات المصرية يرجع إلى مصر القديمة.

أضاف خلال حلقة برنامج "الكونتينر"، المذاع عبر فضائية on:" الناس هما اللي أسسوا الهندسة والفنون، وفعلًا أي حاجة عايز ترجع لأصلها هتلاقي بدايتها في مصر القديمة".

أشار إلى أنه منذ 4700 سنة بني المصري القديم أول بناء حجر مكتمل وهو هرم الملك زوسر، وتوجد تحت هرم الملك زوسر غرف وممرات محفورة في باطن الأرض.

أوضح أن الهرم احتوى على بلاطات صغيرة بلون الفيروز، وكانت أول مرة تعرف فيها البشرية السيراميك، مشيرًا إلى أن المبهر أن المصريين هم أول من اخترعوا السيراميك، لكن أصبح المصريون الآن من رواد هذه الصناعة في العالم كله، ومصنفين عالميًا من أهم الدول المنتجة والمصنعة للسيراميك.

وأكد أن مصنع الجوهرة من أشهر المصانع في مصر والعالم لإنتاج السيراميك والبورسلين، والذي يعمل بأيدي مهندسين وفنيين مصريين ينافس في السوق العالمية، موضحة أن المصنع يعمل في مصر من أكثر من 30 سنة.