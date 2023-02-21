الثلاثاء 21 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

ريال مدريد يعلن انضمام كروس لقائمة لقاء ليفربول

كروس
كروس

أعلن ريال مدريد الإسباني انضمام توني كروس لقائمة الفريق التي تواجه نظيره ليفربول الإنجليزي مساء اليوم.

كان الريال استبعد كروس منذ أيام من قائمة الملكي لمواجهة الميرنجي، قبل أن يجري تعديل ويعلن انضمامه قبل ساعات من المواجهة على ملعب “أنفيلد”.

ويلتقي الريال مدريد مع ليفربول الليلة، ضمن لقاءات ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب أنفيلد، في العاشرة مساءً.

ويغيب عن ريال مدريد الألماني الفرنسي أوريلين تشواميني، فيما يعود كريم بنزيما بعد غيابه عن مباراة أوساسونا الأخيرة ضمن لقاءات الجولة الـ22 لبطولة الدوري الإسباني، بداعي الإصابة.

وقال "أنشيلوتي"، في تصريحات ما بعد لقاء أوساسونا، إن بنزيما أصبح جاهزًا للمشاركة أمام ريال مدريد الثلاثاء في أنفيلد بعد تعافيه من الإصابة.

قائمة ريال مدريد لمباراة ليفربول بدورى أبطال أوروبا

وجاءت قائمة ريال مدريد لمباراة ليفربول على النحو الآتي: 

حراس المرمى: تيبو كورتوا، أندري لونين، لويس لوبيز.

الدفاع: داني كارفخال، إيدير ميليتاو، ديفيد ألابا، خيسوس فاييخو، ناتشو فيرنانديز، ألفارو أودريوزولا، لوكاس فاسكيز، أنطونيو روديجير.

وسط الملعب: لوكا مودريتش، إدواردو كامافينجا، فريدريكو فالفيردي، داني سيبايوس، ماريو مارتين، أريباس.

الهجوم: إدين هازارد، كريم بنزيما، ماركو أسنسيو، فينسيوس جونيور، رودريجو، ألفارو.

كشف تقارير صحفية اليوم الأحد، موقف الأوروجوياني داروين نونيز مهاجم ليفربول الإنجليزي من مواجهة ريال مدريد الإسباني الثلاثاء المقبل في ذهاب دوري أبطال أوروبا، بعد إصابته في الكتف بمباراة نيوكاسل يونايتد.

ريال مدريد كروس توني كروس ليفربول دوري ابطال اوروبا

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