خبير يعدد العوائد الاقتصادية من اتفاقيات مصر وأوزبكستان

كشف الخبير الاقتصادي مصطفي بدرة عن العوائد الاقتصادية من زيارة رئيس أوزبكستان لمصر.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء الثلاثاء، إن رئيس أوزبكستان تحدث عن أهم المشروعات القومية التي تقوم بها مصر في ظل الجمهورية الجديدة.

وأضاف أن الرئيس الأوزبكستاني أكد أنه يتبني مشروع للجمهورية الجديدة في دولته من خلال مشروع لربط السكك الحديدة بين دولته وباقي دول أسيا، موضحاً ان أوزبكستان ستحتاج عدد من الخبرات المصرية لمثل هذه المشروعات الكبري.

وأكد أن مصر الآن منفتحة علي العالم من خلال دعم المشروعات الكبري في العديد من الدول عن طريق الشركات مع الدول الكبري.

وأوضح أن الرئيس السيسي أكد أن مصر البوابة الشرقية لإفريقيا من خلال إضافة العديد من المشروعات الكبري للقارة وللدولة المصرية.