صحفي: زيارة رئيس أوزبكستان لمصر تؤكد تطلعات الدولة الاقتصادية

كشف الكاتب الصحفي زكي القاضي تفاصيل المؤتمر الصحفي بين الرئيس السيسي ونظيره الأوزبكي.

وقال زكي، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الثلاثاء، إن زيارة الرئيس الأوزبكستاني للقاهرة تؤكد تطلعات الدولة الاقتصادية والسياسية.

أضاف أن الرئيس السيسي ثمن العلاقات الأخوية والتاريخية بين القاهرة وطشقند، موضحاً أن الزيارة تأتي في إطار العلاقات المشتركة بين الدولتين ويؤكد مدى التطلع لتطوير هذه العلاقات، لافتًا إلى أن مذكرات التفاهم والبيان المشترك الذي خرج به المؤتمر الصحفي للرئيس السيسي والرئيس الأوزبكستاني أكد تطور العلاقات في مجالات الزراعة والصناعة وقطاع الصحة والمؤسسات الدينية.

واكد أن العلاقات المشتركة بين الدولتين سيشهد تطورًا كبيرًا سيكون في صالح اقتصاد الدولتين، ويصب في صالح الاقتصاد الوطني وفي صالح المواطنين من خال شراكات حقيقية.