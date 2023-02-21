القصاص يحلل أهم رسائل السيسي خلال لقائه رئيس أوزبكستان

استعرض الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس تحرير "اليوم السابع"، أهم رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقائه رئيس أوزبكستان.

وقال القصاص، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الثلاثاء، إن زيارة رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيايف مثمرة، مضيفًا أن أوزبكستان كان لها موقفًا إيجابيًا اتجاه قضية سد النهضة والفضية الفلسطينية.

وأوضح رئيس تحرير "اليوم السابع" أن أوزبكستان دولة كبيرة ورئيسها أكد وجود اتفاق في الرؤي بالمحافل الدولية والدعوة لوقف الحرب الأوكرانية، مؤكدًا على العلاقات القوية بين مصر وأوزبكستان، لافتاً إلى التاريخ والتراث المشترك الذى يجمع البلدين.

شدد على أهمية تبادل المشروعات المختلفة بين البلدين والذى يتضمن العديد من المجالات وفرص الاستثمارات الأوزبكية في مصر.

وأردف أكرم القصاص أن المباحثات بين الدولتين تناولت مذكرات التفاهم لتطوير العلاقات بين البلدين بشكل كبير خاصة في ظل الأزمة العالمية.