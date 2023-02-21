صحفي يرصد أبرز مخرجات مؤتمر السيسي ونظيره الأوزبكي

رصد الكاتب الصحفي محمد الجالي، مدير تحرير “اليوم السابع” مخرجات المؤتمر الصحفي الذي عقد بين الرئيس السيسي ونظيره الأوزبكي مساء اليوم الثلاثاء.

وقال الجالي، خلال مداخلة هاتفية مع "إكسترا نيوز"، مساء اليوم إن اليوم دلل الرئيسان السيسي ونظيره الأوزبكي على هذه الروابط بين البلدين من خلال المواقف المشتركة والأخوية بينهما.

أضاف أن هناك توافق فى التعاون فى مجال الأمن وتبادل المعلومات لمواجهة الفكر المتطرف، إضافة إلى القوى الناعمة التى تمتلكها مصر.

ولفت إلى أن الرئيس السيسى أكد أن الأزهر الشريف هو منارة الإسلام الوسطى الذى يحارب الفكر المتطرف، متوقعًا زيادة البعثات التعليمية التى تستهدف الدراسة بالأزهر من طلاب أوزبكستان، إضافة إلى الزيارات المتبادلة في المرحلة المقبلة بين الحكومتين لتنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة اليوم.

أشار إلى أن زيارة رئيس أوزبكستان لمصر تأتى تلبية لدعوة السيسى ردًا على زيارة الرئيس لأوزبكستان فى 2018 وكانت زيارة مهمة شهدت العديد من المناقشات المهمة بين الرئيسين.