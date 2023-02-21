الثلاثاء 21 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

غياب دى بروين.. قائمة السيتى لمواجهة لايبزيج فى دورى الأبطال

دي بروين
دي بروين

كشف الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، عن قائمة الفريق المسافرة لألمانيا لمواجهة لايبزيج في دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة لايبزيج ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

أما عن موعد مباراة لايبزيج ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا فتُقام غدًا الأربعاء 22 فبراير، في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب ريد بول أرينا، معقل الفريق الألماني.

قائمة مانشستر سيتي لمواجهة لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

أما عن قائمة مانشستر سيتي لمواجهة لايبزيج في دوري أبطال أوروبا، فشهدت غياب الإنجليزي جون ستونز بسبب الإصابة، إضافة للإسباني إيمريك لابورت والبلجيكي كيفن دي بروين.

وجاءت قائمة مانشستر سيتي لمواجهة لايبزيج في دوري أبطال أوروبا كالآتي:

في حراسة المرمى: إديرسون مواريش - ستيفن أورتيجا - سكوت كارسون

خط الدفاع: كايل والكر - ريكو لويس - مانويل أكانجي - روبين دياز - ناثان آكي - سيرجيو جوميز

خط الوسط: رودري - كالفن فيليبس - شيا تشارلز - ألكسندر روبرتسون - ماكسيمو بيروني - إلكاي جوندوجان - برناردو سيلفا
خط الهجوم: كول بالمر - رياض محرز - جوليان ألفاريز - إيرلينج هالاند - جاك جيريليش - فيل فودين.

لايبزيج ومانشستر سيتي دوري ابطال اوروبا قائمة مانشستر سيتي مانشستر سيتى كيفن دي بروين

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