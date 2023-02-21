«الناشرين العرب» يعلن موعد انطلاق فعاليات معرض الخرطوم للكتاب

أعلن اتحاد الناشرين العرب، برئاسة الناشر محمد رشاد، عن تحديد موعد معرض الخرطوم الدولي للكتاب في دورته الـ17 خلال الفترة من 17 وحتى 31 أكتوبر 2023م بأرض معارض الخرطوم.

وذكر اتحاد الناشرين العرب فى بيان له، أنه تقرر فتح باب الاشتراك لدور النشر في خلال الفترة من 1 وحتى 31 مايو 2023.

جدير بالذكر أن فعاليات الدورة الـ17، تم تأجيلها العام الماضي بسبب السيول التي ضربت السودان مؤخرًا، وكذلك توابع الظروف الجوية المتوقعة، وذلك للأسباب التالية السيول والفيضانات التي اجتاحت البلاد والأضرار المترتبة، وتقلب الفاصل المداري والذي ينذر بغزارة الأمطار، ينسق المعرض في الموعد المخصص له مشاركة الناشرين الأجانب في المعرض للارتباطات الخاصة بهم، منح مزيد من الوقت للترتيبات الفنية والإدارية؛ لتقديم دورة متميزة.

يشار إلى أن الدورة الـ16 من معرض الكتاب فى الخرطوم، يصاحبها فعاليات متنوعة تشمل تكريم عدد من الشخصيات والرموز السودانية، فضلاً عن إتاحة الفرصة لمبادرات المجمعات الثقافية للمشاركة فى الفعاليات، إلى جانب احتفاء الدورة بتشريف وتكريم شباب الثورة السودانية المجيدة.