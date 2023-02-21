الثلاثاء 21 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«المصريين الأحرار» يواصل لقاءات النخب للتباحث بشأن الحوار الوطنى والرؤى المشتركة

حزب المصريين الأحرار
حزب المصريين الأحرار

يواصل حزب «المصريين الأحرار» برئاسة الدكتور عصام خليل، انعقاد جلسات التشاور والتنسيق مع الشخصيات العامة والنُخب المتخصصة في المجالات والتخصصات المختلفة؛ لمُناقشة محاور الحوار الوطني والتوافق على رؤى وتصورات مشتركة تستهدف إسهامات بناءة لمسار الدولة المصرية.

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استقبل الدكتور عصام خليل رئيس الحزب في إطار جلسات التشاور الدكتور أحمد مصطفي الشربيني أستاذ النظم وشبكات الاتصالات بجامعة القاهرة وأحد رموز العمل  العام، وتامر البنداري المتخصص في القطاع السياحي ونائب رئيس مجلس إدارة احد الشركات الكبري، وذلك بحضور الدكتورة هبه واصل الأمين العام، وريمون ناجى عضو المكتب السياسي، والدكتور عماد قطارة أمين التدريب والتثقيف.

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وتباحث الاجتماع الرؤية العامة في القطاعات المختلفة والعمل على إحداث تطورات وطفرات وفق الإمكانيات المتاحة مع التوافق حول إعداد أجيال واعدة للشباب في القطاعات المختلفة، وتعزيز أواصر التعاون مع شباب مصر الدارسين بالخارج، وأيضا فتح آفاق التواصل مع القطاعات المختلفة لتحقيق الرؤية العامة والأشمل للدولة وفق استراتيجية هادفة.

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كما تطرق اللقاء للمحاور الأساسية التي يرنو إليها الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذى يراه المصريين الأحرار منصة مهمة لفتح الباب أمام كل الأفكار والتصورات الهادفة لكل الفئات وجموع المصريين ليس القوي السياسية فحسب، بينما تمتد لتشمل النخب والشخصيات العامة وصولا للعامة لكل من له فكر يضيف ليخدم الوطن بالمقام الأول.

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وكان حزب المصريين الأحرار ضمن أول الأحزاب المتقدمين برؤية شاملة للمحاور الرئيسية في القطاعات المختلفة التي يتبناها الحوار الوطني، والتقى وفدا من الحزب برئاسة الدكتور عصام خليل مع الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب والتي تحتضن جلسات الحوار.

المصريين الأحرار الدكتور عصام خليل المجالات مصطفى الشربيني المكتب السياسي القطاعات

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وائل لطفي

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