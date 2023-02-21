الثلاثاء 21 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الصينى يخطط لزيارة موسكو وعقد قمة مع بوتين

الرئيس الصيني وبوتين
الرئيس الصيني وبوتين

أعلنت صحيفة وول ستريت جورنال الإنجليزية عن أن الرئيس الصيني، شي جين بينج، يخطط لزيارة موسكو وعقد قمة مع نظيره الروسي بوتين خلال أشهر قليلة مقبلة. 

جاء ذلك بعدما قال الرئيس الروسي خلال كلمة له: «يريدون إلحاق هزيمة استراتيجية بنا والمطالبة بمنشآتنا النووية، وفي هذا الصدد، أجد نفسي مضطرًا لأن أعلن عن أن روسيا ستعلق مشاركتها في معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية».

وتنص المعاهدة على قيود على الترسانات النووية الاستراتيجية المنتشرة لأكبر قوتين نوويتين في العالم ، وتضع حدًا للأصول النووية الاستراتيجية في 1550 رأسًا حربيًا منتشرًا و700 صاروخ منتشر. كما تنص المعاهدة على مراقبة مشتركة للترسانات النووية المنتشرة لكل جانب ، فضلًا عن التنسيق من خلال لجنة استشارية ثنائية.

وول ستريت جورنال يخطط زيارة الرئيس الصيني عقد قمة بوتين

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