الثلاثاء 21 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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عماد الدين حسين: رغبة من مصر وأوزبكستان فى تعزيز حجم العلاقات

الكاتب الصحفي عماد
الكاتب الصحفي عماد الدين حسين

علق الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، على المؤتمر الصحفي الذي عقد بين الرئيس السيسي ونظيره الأوزبكستاني.

وقال عضو مجلس الشيوخ، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء الثلاثاء، إن رغبة من مصر وأوزبكستان في تعزيز حجم العلاقات بين البلدين.

وأضاف “عماد” أن مصر أول دولة عربية أقامت علاقات دبلوماسية مع أوزبكستان، موضحًا أن المباحثات تناولت الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها.

وأشار إلى أن المباحثات تناولت استمرار العلاقات والتعاون بين البلدين في المحافل الدولية، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق على سرعة عقد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين لسرعة وضع الاتفاقيات موضع التنفيذ.

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