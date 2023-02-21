وزير خارجية الهند: علاقاتنا مع روسيا مستقرة رغم حرب أوكرانيا

قال وزير خارجية الهند سوبرامنيام جاي شانكار، إن علاقاتنا مع موسكو مستقرة رغم الحرب الروسية الأوكرانية، تزامنًا مع مرور عام على بدء العملية الروسية في أوكرانيا.

وأضاف شانكار وفق وكالة رويترز، أن العلاقات الهندية مع كل القوى العظمى عدا الصين جيدة.

مدفوعات التجارة بين الهند وروسيا

وخلال الفترة الماضية، كشفت صحيفة «ذا إيكونوميك تايمز» عن أن مدفوعات التجارة بين الهند وروسيا تجري الآن بالعملة الوطنية، الروبية الهندية والروبل الروسي، كما أن بعض البنوك تنفذ التعاملات باليورو.