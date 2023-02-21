الثلاثاء 21 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى ونظيره الأوزبكى يدعوان لاجتثاث الشبكات الإرهابية والقضاء عليها

الرئيس السيسي ونظيره
الرئيس السيسي ونظيره الأوزبكي

​رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي بالخطوات المهمة التي قطعتها أوزبكستان فى مجال البنية التحتية، ولاسيما لتنفيذ مشروعات الربط بالبنية التحتية الإقليمية المستقبلية الطموحة التي ستسهم في تعزيز حركة التجارة بين أوزبكستان ومختلف دول العالم، جاء ذلك في لقاء الرئيس السيسي بالرئيس الأوزبكي شوكت ميرضياييف.

كما رحب الجانبان بتصنيف مصر خلال عام 2022 كإحدى أهم الوجهات السياحية التي يقصدها المواطنون الأوزبك، وزيادة عدد رحلات الطيران المباشرة بين البلدين، وأكّدا ضرورة تعزيز الجهود المشتركة لتنمية حركة السياحة والطيران بين البلدين، وتقديم كافة التسهيلات المُمكنة والتيسيرات المطلوبة لتحقيق ذلك.

و​اتفق الرئيسان على تعزيز التعاون بين الجامعات وكافة المؤسسات التعليمية في البلدين، وقد أعرب الجانب الأوزبكي عن ترحيبه بمشاركة أساتذة من الجامعات المصرية في تدريس اللغة العربية في جامعة طشقند للدراسات الشرقية، وأكاديمية أوزبكستان الإسلامية الدولية، وجامعة الاقتصاد العالمي والدبلوماسية.

​وأعرب الرئيسان عن قلقهما العميق إزاء انتشار ظاهرة الإرهاب باعتبارها تمثل أحد أخطر التهديدات الأمنية للإنسانية، كما أدانا استخدام الدين لتبرير أو دعم أو رعاية الإرهاب، وشددا على أهمية قيام المجتمع الدولي بتنسيق العمل بهدف القضاء على الإرهاب. 

ودعا الرئيسان إلى العمل على اجتثاث الشبكات الإرهابية وملاذاتها الآمنة والقضاء على بنيتها التحتية وقنوات تمويلها ومنع تحركات الإرهابيين عبر الحدود، ومواجهة محاولات التنظيمات المتطرفة استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لزرع التطرف بين الشباب وتجنيد الكوادر الإرهابية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الإصلاح الاجتماعى

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