السجن المؤبد لمتهم باختلاس سلع غذائية فى سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة موظف بالشركة المصرية لتجارة الجملة بقسم جرجا بالسجن المؤبد وإلزامه برد مبالغ مماثلة للمبلغ المختلس بلغ 16 مليون جنيه وتغريمه مبلغًا مساويًا للمبلغ المختلس بدائرة قسم جرجا.



صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.



وتعود أحداث القضية إلى عام 2012 بدائرة قسم جرجا عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بصفته مسئول المخازن بالشركة المصرية لتجارة الجملة باختلاس أكثر من 3 أطنان سكر وسلع غذائية أخرى بلغت قيمتها 16 مليون جنيه وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها السابق.