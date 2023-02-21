الثلاثاء 21 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن المؤبد لمتهم باختلاس سلع غذائية فى سوهاج

جريدة الدستور

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة موظف بالشركة المصرية لتجارة الجملة بقسم جرجا بالسجن المؤبد وإلزامه برد مبالغ مماثلة للمبلغ المختلس بلغ 16 مليون جنيه وتغريمه مبلغًا مساويًا للمبلغ المختلس بدائرة قسم جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2012 بدائرة قسم جرجا عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بصفته مسئول المخازن بالشركة المصرية لتجارة الجملة باختلاس أكثر من 3 أطنان سكر وسلع غذائية أخرى بلغت قيمتها 16 مليون جنيه وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها السابق.

محكمة جنايات سوهاج موظف بالشركة المصرية تجارة الجملة مبالغ مماثلة تغريم قسم جرجا

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الإصلاح الاجتماعى

الأكثر قراءة

عذبوه بـ«كمبروسر».. القبض على سائق وعامل بتهمة التعدى على طفل الإسماعيلية

الرئيس السيسى يجتمع مع وزير الخارجية ويطلع على أهم نتائج قمة الاتحاد الإفريقى

بسبب الخلافات.. طالب يمزق جسد زميله في مركز المحلة

تهتك فى الأمعاء.. انتداب الطب الشرعى لتوقيع الكشف على «طفل الكمبروسر» بالإسماعيلية

إنذار بإخلاء فندق إقامة محمد رمضان بالسعودية: «الجرى نص الجدعنة»

تأجيل محاكمة حمزة زوبع في نشر أخبار كاذبة لـ7 مارس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

نصلى معًا!!

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد غرائبيات

جمال رشدي

الانتخابات الرئاسية القادمة وما يجب ان يكون ‏

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر [1]

عبدالوهاب داود

كمال عبدالحميد.. وفتنة «الخلود بقُبلةٍ على الرقبة»

ماجد حبته

مغامرات بايدن فى أوكرانيا!

حسين دعسة

بايدن فى كييف.. ما زالت الحرب الروسية الأوكرانية تثير القراقع!

د.أحمد الخميسى

يوم عالمى للقصة القصيرة

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تدعو إسرائيل لوقف الإصلاحات القضائية خشية تأثيرها على حقوق الإنسان

منظمة التحرير الفلسطينية ترحب بإدانة مجلس الأمن للإجراءات الإسرائيلية

أعلنها نتنياهو.. الكنيست يصادق على الإصلاحات القضائية بالقراءة الأولى