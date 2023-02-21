الثلاثاء 21 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس الأوزبكى يشيد بجهود الرئيس السيسى لإحلال السلام فى الشرق الأوسط

شوكت ميرضياييف
شوكت ميرضياييف

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية، اليوم الثلاثاء، شوكت ميرضياييف، رئيس جمهورية أوزبكستان، والوفد المافق له الذي يضم وفد رفيع المستوى من وزراء الخارجية، والاستثمار والتجارة والصناعة، والطاقة، والصحة، والسياحة والثقافة، وكذلك عدد من كبار مسئولي الحكومة الأوزبكية.

وشدّد الجانبان على أنّ تنفيذ الاتفاقات التي تمّ التوصل إليها خلال تلك الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس شوكت ميرضياييف، وكذلك التي تم التوصل إليها خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أوزبكستان في عام 2018، سيضع أساسًا متينًا لتوسيع أطر التعاون في جميع المجالات.

و​أعرب الرئيسان عن ارتياحهما لمستوى التنسيق بين البلدين في المحافل الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومنظمة شنغهاي للتعاون، ومؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا (سيكا)، وغيرها من المحافل الدولية والإقليمية، وأكّدا أهمية الحفاظ على استمرار الدعم المتبادل والتعاون الوثيق في المحافل الدولية والإقليمية في جميع الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ومن جانيه، أشاد رئيس جمهورية أوزبكستان بالجهود التي يبذلها الرئيس السيسي لإحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وخاصةً على صعيد إيجاد حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية، والعمل على عودة الاستقرار في ليبيا.

واقرأ أيضًا:

رئيس أوزبكستان: الاتفاق على رفع مستوى التعاون السياسى مع مصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الإصلاح الاجتماعى

الأكثر قراءة

بيان مشترك للقمة المصرية الأوزبكستانية عقب لقاء الرئيس السيسى وميرضيائيف

الرئيس الأوزبكى يشيد بجهود الرئيس السيسى لإحلال السلام فى الشرق الأوسط

جهاز مدينة 6 أكتوبر يشن حملة لإزالة مخالفات المباني

إنذار بإخلاء فندق إقامة محمد رمضان بالسعودية: «الجرى نص الجدعنة»

أردوغان: فحص مليون مبنى فى منطقة الزلزال.. وإعادة بناء القرى المنكوبة خلال عام

وزير الإنتاج الحربي يستقبل وزير الصناعات التكنولوجية الأرميني بـ«IDEX 2023»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر [1]

عبدالوهاب داود

كمال عبدالحميد.. وفتنة «الخلود بقُبلةٍ على الرقبة»

ماجد حبته

مغامرات بايدن فى أوكرانيا!

حسين دعسة

بايدن فى كييف.. ما زالت الحرب الروسية الأوكرانية تثير القراقع!

د.أحمد الخميسى

يوم عالمى للقصة القصيرة

ماجد حبته

قمة «التجارة الحرة» الإفريقية

محمد العسيري

كان قلبه إسكندرانى

حسين دعسة

كيف يمكن ذلك؟: "عقيدة بايدن" للشرق الأوسط

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة التحرير الفلسطينية ترحب بإدانة مجلس الأمن للإجراءات الإسرائيلية

أعلنها نتنياهو.. الكنيست يصادق على الإصلاحات القضائية بالقراءة الأولى

زلزال قوى يضرب فلسطين وإسرائيل