الرئيس الأوزبكى يشيد بجهود الرئيس السيسى لإحلال السلام فى الشرق الأوسط

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية، اليوم الثلاثاء، شوكت ميرضياييف، رئيس جمهورية أوزبكستان، والوفد المافق له الذي يضم وفد رفيع المستوى من وزراء الخارجية، والاستثمار والتجارة والصناعة، والطاقة، والصحة، والسياحة والثقافة، وكذلك عدد من كبار مسئولي الحكومة الأوزبكية.

وشدّد الجانبان على أنّ تنفيذ الاتفاقات التي تمّ التوصل إليها خلال تلك الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس شوكت ميرضياييف، وكذلك التي تم التوصل إليها خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أوزبكستان في عام 2018، سيضع أساسًا متينًا لتوسيع أطر التعاون في جميع المجالات.

و​أعرب الرئيسان عن ارتياحهما لمستوى التنسيق بين البلدين في المحافل الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومنظمة شنغهاي للتعاون، ومؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا (سيكا)، وغيرها من المحافل الدولية والإقليمية، وأكّدا أهمية الحفاظ على استمرار الدعم المتبادل والتعاون الوثيق في المحافل الدولية والإقليمية في جميع الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ومن جانيه، أشاد رئيس جمهورية أوزبكستان بالجهود التي يبذلها الرئيس السيسي لإحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وخاصةً على صعيد إيجاد حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية، والعمل على عودة الاستقرار في ليبيا.