«الفيراري».. 30 ميدالية عالمية تزين عنق علي عبد الله بطل «قادرون»

حل بطل ألعاب القوى علي عبدالله والذي يبلغ من العمر 21 عاما ضيفا على برنامج "قادرون" والذي يعرض على موقع جريدة الدستور ضمن سلسلة حلقات تسلط الضوء على الأبطال من ذوي الهمم وما يحققونه من إنجازات وتحديات لإعاقتهم ليكونوا أبطالا في الإرادة والتحدي.

ويعد بطل الحلقة الحالية من طراز فريد فهو حاصل على أكثر من 30 ميدالية ذهبية في ألعاب القوى ما بين العالمي والمحلي والإقليمي فحصل على بطولة العالم لألعاب القوى عام 2019 ولاعب منتخب مصر الحالي وحصد المركز الثاني "ميدالية فضية" في 200 متر في بطولة العالم للإعاقات الذهنية بأستراليا وحصل على الأوسمة الرياضية للطبقة الثانية من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس مصر العربية، كما حصد المركز الأول من منافسات ليذر رن في بطولة العالم للخماسي الحديث القاهرة مصر 2021 وغيرها من الإنجازات في المجالات المختلفة.