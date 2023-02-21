الثلاثاء 21 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بمناسبة رمضان.. 1000 جنيه مكافأة للعاملين بجامعة طنطا و500 للعمالة غير المنتظمة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلن الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا، عن موافقة مجلس الجامعة على صرف مبلغ 1000 جنيه لمرة واحدة لكافة العاملين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس، طبقاً لموافقة مجلس إدارة صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات الحكومية ووفقاً للضوابط الواردة من الصندوق، كما وافق المجلس على صرف ما يعادل أجر 10 أيام للعمالة غير المنتظمة بحد أقصى 500 جنيه، وذلك بمناسبة شهر رمضان الكريم على أن تصرف مع مرتب شهر مارس 2023. 


جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا، وبحضور الدكتور فؤاد هراس رئيس جامعة طنطا الأسبق وعضو مجلس الجامعة، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والسادة عمداء الكليات، و أمين عام الجامعة.

صرف الف جنيه مكافاة للعاملين بجامعة طنطا و٥٠٠جنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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