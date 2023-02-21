الثلاثاء 21 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الإعدام للمتهم بقتل زوجته بسبب خلافات مالية في الزاوية

اعدام
اعدام

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم بقتل زوجته بعد وصلة تعذيب بسبب خلافات مالية بينهما في الزاوية الحمراء بالاعدام شنقا.

يصدر الحكم  برئاسة المستشار أحمد رضا محمد وعضوية المستشارين يحيي عادل عبد اللطيف وعادل أحمد حراجي، وأمانة سر رفاعي فهمي ويحيى عبد الرشيد.

وأثبتت التحريات أن سبب الواقعة هي خلافات مالية بين المجني عليها وزوجها، فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها بالتعدي بالضرب عليها، وطعنها عدة طعنات نافذة بمناطق متفرقة بالجسد أودت بحياتها.

كانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا مفاده مقتل سيدة داخل شقة سكنية تابعة لدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ وتبين وجود جثة لسيدة بها آثار طعن في الرقبة والصدر، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة هو زوج المجني عليه.

وبمواجهته اعترف بوجود سابق خلافات بينهما، وتم اقتياده إلى القسم ونقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة.

محكمة جنايات شمال القاهرة العباسية الزاوية الحمراء بالإعدام شنقا المستشار أحمد رضا محمد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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