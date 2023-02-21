موارنة مصر يحتفلون بذكرى مار أوسطاتيوس البطريرك الأنطاكيّ والمعترف

تحتفل الكنيسة المارونية اليوم بذكرى مار أوسطاتيوس البطريرك الأنطاكيّ والمعترف، وهو كانَ أسْقُفَ حَلَب وَنُقِلَ الى إنطاكِيَة. إشتَرَكَ في المَجمَع المَسكوني الأوَل وَحارَبَ الآريوسِيين مُدافِعاً عَنِ الايمانِ.

اضْطُهِدَ وَأنْزِلَ عن الكُرسي الانطاكي سَنة 330. ثُمَّ نُفِيَ وماتَ بِالقَداسَةِ في مَنفاه. يَمدَحُه يُوحَنا فَمِ الذَهَب في إحدَى مَواعِظِهِ مُظهِراً إياهُ مِثالاً في الإخلاصِ والثَباتِ في الايمان.

وبهذه المناسبة القت الكنيسة عظة احتفالية تأملت خلالها في الصلاة الربانية المعروفة باسم ابانا الذي في السماوات قائلة: "أُرْزُقْنا اليومَ خُبْزَ يَومِنا"،

ابنك الحبيب، ربّنا يسوع المسيح،

لكي نتذكّر ونجلّ أكثر فأكثر الحبّ الّذي خصّنا به

وكل أقواله وما قاساه من أجلنا من آلام.

"وأَعْفِنا مِمَّا علَينا"

برحمتك الّتي لا توصف، باستحقاقات آلام ابنك الحبيب،

وبشفاعة العذراء مريم وجميع المختارين.

"فَقَد أَعْفَينا نَحْنُ أَيْضًا مَن لنا عَلَيه"

واجعلنا، يا ربّ، نغفر كليًّا، ما لم نستطع غفرانه بشكل تام.

أعطنا يا ربّ أن نحبّ حقًّا أعداءنا بسببك،

وأن نتوصّل إلى أن نصلّي بصدق من أجلهم؛

وألاّ نردّ الشرّ بالشرّ، بل أن نجهد للقيام بالخير للجميع، فيك.

"ولا تُعَرِّضنا لِلتَّجربة"

ظاهرةً كانت أو ماكرة، مفاجئة أو مؤلمة ومديدة.

"بل نَجِّنا مِنَ الشِّرِّير"،

في الماضي والحاضر والمستقبل. آمين.

