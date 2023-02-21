الثلاثاء 21 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

موارنة مصر يحتفلون بذكرى مار أوسطاتيوس البطريرك الأنطاكيّ والمعترف

شيحان
شيحان

تحتفل الكنيسة المارونية اليوم بذكرى مار أوسطاتيوس البطريرك الأنطاكيّ والمعترف، وهو كانَ أسْقُفَ حَلَب وَنُقِلَ الى إنطاكِيَة. إشتَرَكَ في المَجمَع المَسكوني الأوَل وَحارَبَ الآريوسِيين مُدافِعاً عَنِ الايمانِ.

اضْطُهِدَ وَأنْزِلَ عن الكُرسي الانطاكي سَنة 330. ثُمَّ نُفِيَ وماتَ بِالقَداسَةِ في مَنفاه. يَمدَحُه يُوحَنا فَمِ الذَهَب في إحدَى مَواعِظِهِ مُظهِراً إياهُ مِثالاً في الإخلاصِ والثَباتِ في الايمان.

وبهذه المناسبة القت الكنيسة عظة احتفالية تأملت خلالها في الصلاة الربانية المعروفة باسم ابانا الذي في السماوات قائلة: "أُرْزُقْنا اليومَ خُبْزَ يَومِنا"، 
ابنك الحبيب، ربّنا يسوع المسيح،
لكي نتذكّر ونجلّ أكثر فأكثر الحبّ الّذي خصّنا به
وكل أقواله وما قاساه من أجلنا من آلام.
"وأَعْفِنا مِمَّا علَينا"
برحمتك الّتي لا توصف، باستحقاقات آلام ابنك الحبيب،
وبشفاعة العذراء مريم وجميع المختارين.
"فَقَد أَعْفَينا نَحْنُ أَيْضًا مَن لنا عَلَيه"
واجعلنا، يا ربّ، نغفر كليًّا، ما لم نستطع غفرانه بشكل تام.
أعطنا يا ربّ أن نحبّ حقًّا أعداءنا بسببك،
وأن نتوصّل إلى أن نصلّي بصدق من أجلهم؛
وألاّ نردّ الشرّ بالشرّ، بل أن نجهد للقيام بالخير للجميع، فيك.
"ولا تُعَرِّضنا لِلتَّجربة"
ظاهرةً كانت أو ماكرة، مفاجئة أو مؤلمة ومديدة.
"بل نَجِّنا مِنَ الشِّرِّير"،
في الماضي والحاضر والمستقبل. آمين. 
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الإصلاح الاجتماعى

الأكثر قراءة

مسلسلات رمضان 2023.. أول صور من مسلسل «الكبير أوى» الجزء السابع

«النقل» تكشف حقيقة زيادة أسعار تذاكر المترو لأكثر من 25 محطة

عقب اعترافهم.. حبس عصابة بيع العملات المزورة على الـ«فيس» بالقليوبية 4 أيام

خلال لقائه رئيس شركة «إبدأ».. وزير التعليم: جاري تعميم نشرة بلغة الإشارة بمدارس الجمهورية

التضامن: برنامج «فرصة» يستهدف توفير 50 ألف فرصة عمل بـ8 محافظات

مساعد وزيرة الهجرة يشارك بفعاليات المنتدى الدولي للتعليم الفني والتكنولوجي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

وقفة مع علاء الديب

حسين دعسة

روسيا تعلق مشاركتها فى معاهدة الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة.. خطورة وخطأ؟

ماجد حبته

أرض المصانع.. أرض المزارع

جلال حمام

أوكرانيا إلى أين؟.. سؤال مفتوح

محمد رفعت

الأمل فى الريف المصرى!

بسنت حسن

البوردرلاين

القس. رفعت فكرى

نصلى معًا!!

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد غرائبيات

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الشيكل يتراجع أمام الدولار لأعلى معدل منذ 2021.. ما موقف نتنياهو؟

الأمم المتحدة تدعو إسرائيل لوقف الإصلاحات القضائية خشية تأثيرها على حقوق الإنسان

منظمة التحرير الفلسطينية ترحب بإدانة مجلس الأمن للإجراءات الإسرائيلية