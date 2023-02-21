الثلاثاء 21 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مركز شباب منشأة الإخوة ينظم عددا من مشروعات الخدمة العامة بـ «أجا» بالدقهلية

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

نظم مجلس إدارة مركز شباب منشأة الإخوة بمركز أجا بالدقهلية، عددا من مشروعات الخدمة العامة بقرية منشأة الإخوة، على مدار الأسبوع الحالي، وذلك في إطار تفعيل دور مركز الشباب في التنمية المجتمعية.

وتضمنت المشروعات التى قام مركز الشباب بتنفيذها على أرض الواقع، تشجير مدارس منشأة الأخوة بأشجار مثمرة، حيث تم تشجير مدرسة الشهيد عبدالله جمال الإعدادية المشتركة ومدرسة الأمل الإبتدائية بالإضافة إلى المعهد الديني الابتدائي الأزهرى، وذلك في المرحلة الأولى من نشاط التشجير، ليتبقى مدرسة البسيوني عمارة ومدرسة الشباب الإبتدائية في المرحلة الثانية.

كما تضمنت المشروعات التى نفذها المركز بالقرية، عزل بعض الأعمدة الكهربائية بمواسير بلاستيك ودهانها في الأماكن الرئيسية في القرية، في المرحلة الأولى من نشاط عزل أعمدة الإنارة، على أن يتم استكمال باقي أعمدة الإنارة بالقرية في المرحلة الثانية.

 

وحازت تلك الأنشطة التى نفذها مركز الشباب على إشادات من الشباب وأهالي القرية، عبر صفحة مركز الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد الأهالي بذلك الدور المجتمعى لمركز الشباب الذى تم تحت رعاية الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، وعلي عبد الرحمن، مدير ادارة شباب أجا، ومجلس إدارة مركز الشباب بمنشأة الإخوة برئاسة الكابتن يوسف طه، ومدير المركز سعد عبده.
وقال علي عبد الرحمن مدير إدارة الشباب والرياضة بأجا، إن تلك المشروعات تأتى ضمن خطة دعم الجوالة بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية وتنظيم معسكرات خدمة عامة، والتفاعل مع قضايا المجتمع، تماشيا مع استراتيجية التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030، وتعظيماً للدور المجتمعي نحو الاهتمام بالبيئة وخدمة المجتمع، حيث تستهدف تلك المعسكرات تشجير  المكان وزياده أعمدة الإنارة   ونشر الوعي البيئي، ومواجهة التغير المناخي، والاحتباس الحراري.
وقال الكابتن يوسف طه، رئيس مجلس إدارة مركز الشباب، إن مجلس الإدارة يستهدف من هذه الأنشطة، ألا يقتصر دور مركز الشباب على الأنشطة الرياضية فقط، بل الأنشطة المجتمعية أيضا من خلال ربط مركز الشباب بمختلف مناحي التنمية بالقرية، ليكون له دورا إيجابيا في مساعدة وتنمية المجتمع.

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الإصلاح الاجتماعى

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