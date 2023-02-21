الثلاثاء 21 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مصر شاهد على مصفوفة محدثة لاتفاق «جوبا» للسلام بين الأطراف السودانية «صور»

سفير مصر خلال التوقيع
سفير مصر خلال التوقيع

حضر السفير معتز مصطفى عبدالقادر، سفير مصر لدى جمهورية جنوب السودان، مراسم توقيع الحكومة السودانية والحركات والتنظيمات أطراف عملية السلام على مصفوفة محدثة لتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، والتي أقيمت أمس الأول، الأحد، بقاعة الحرية بالعاصمة الجنوب سودانية «جوبا».

جاء ذلك في حضور سلفا كير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان، والفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، وممثلي الدول الضامنة والشهود على الاتفاق.

جانب من مراسم التوقيع

تهنئة الرئيس السيسى بنجاح ورشة عمل جوبا

ووقع السفير عبد القادر على المصفوفة المحدثة ممثلاً عن مصر باعتبارها أحد الشهود على توقيع اتفاق جوبا لسلام السودان في أكتوبر 2020.

وألقى سفير مصر كلمة خلال مراسم التوقيع نقل فيها تحيات القيادة السياسية والشعب المصري وتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بنجاح ورشة عمل جوبا والتي تمخض عنها توافق كافة أطراف عملية السلام على صياغة مصفوفة زمنية جديدة لتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان.

سفير مصر لدى جنوب السودان

وأعرب عن تقدير الرئيس السيسي لجهود دولة جنوب السودان بقيادة «سالفا كير» من أجل دعم أمن واستقرار جمهورية السودان الشقيقة، مؤكدًا دعم مصر الكامل لكافة الجهود المخلصة التي تُبذل في هذا الشأن واستعدادها التام لدعم كل التحركات التي تسهم في توحيد المواقف السودانية وعودة الأمن والسلام لربوع السودان.

مصر السودان السيسي سفير مصر مصفوفة محدثة اتفاق جوبا

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