الثلاثاء 21 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

أول رد فعل من مصطفى شلبى بعد تسريب عقده مع الزمالك

مصطفى شلبي
مصطفى شلبي

طلب مصطفى شلبي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من مسئولي القلعة البيضاء بفتح التحقيق في واقعة تسريب عقده خلال الأيام الماضية.

وعلى الرغم من إعلان مسئولي الزمالك في الساعات الماضية أن العقد المسرب غير صحيح وليس عقد اللاعب، لكن الحقيقة أنه عقد اللاعب بالفعل.

وأوضح مصدر أن مصطفى شلبي غضب بشدة من تسريب العقد وطلب من مسئولي الزمالك فتح التحقيق والتعرف على المتسبب في التسريب حتى ولو كان في اتحاد الكرة أو في منطقة الجيزة.

وواجه مصطفى شلبي انتقادات بالجملة في الفترة الأخيرة بسبب مستواه مع الفريق وزادت الانتقادات عليه بعد تسريب عقده والأرقام الكبيرة التي يحصل عليها.

من ناحية أخرى، عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة الترجي التونسي المقبلة في دوري أبطال أفريقيا.

وتحدث المدير الفني مع اللاعبين ووجه لهم عدة رسائل مهمة قبل انطلاق المران، وشدد على ضرورة التركيز والعمل بكل قوة من أجل المواجهة المرتقبة أمام الترجي.

وأضاف أن المباراة المقبلة مهمة جدا ولا بديل عن الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل مواصلة المنافسة للتأهل للدور التالي، وأكد المدير الفني ثقته في إمكانات وخبرات جميع اللاعبين في تحقيق المطلوب.

وفي نهاية الجلسة شرح فيريرا بعض الأمور الفنية التي سيتم تنفيذها خلال التدريبات استعدادا للمواجهة المقبلة، وطالب الجميع بتنفيذ المطلوب بكل دقة من أجل تحقيق الانتصارات في الفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الترجي التونسي يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الزمالك نادي الزمالك مصطفي شلبي مسئولي الزمالك الترجي التونسي

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