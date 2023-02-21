الرئيس التركى: بناء 70 ألف منزل ضمن إعادة إعمار المناطق المتهدمة جراء الزلزال

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن الحكومة التركية تسير على قدمٍ وساق لإعادة إعمار المنازل المتهدمة جراء الزلزال وتسليمها للمواطنين خلال عام واحد، مشيرًا إلى أن عدد المنازل التي سيتم بناؤها حوالي 70 ألف منزل، كما ستخصص الدولة أماكن آمنة للحيوانات.

وأكد الرئيس التركي، خلال مؤتمر صحفي، مُذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه تم اتخاذ خطوات مهمة وجدية للتعامل مع تداعيات الزلزال بأسرع وقت ممكن.

وأضاف في حديثه أن المباني التابعة لإدارة الإسكان لم تتعرض لأي ضرر من الزلزال، لذا التحول الحضري الإسكاني مهم وضروري ولا بد من تفعيل تلك القرارات مع إعادة إصلاح وبناء بنية تحتية قادرة على التصدي لتلك الهزات الأرضية.

وذكر أنه ستتم مساعدة جميع المتضررين من الزلزال وسيتم تسليم وحدات سكنية للمواطنين، معبرًا: "لا تسمحوا لأحد أن يثير الفتن والمؤمرات بين الحكومة والشعب، حتى يتم الخروح من هذا المأزق".