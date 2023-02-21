تشكيل المنتخب التونسي لمواجهة جامبيا في أمم إفريقيا تحت 20 عامًا

أعلن عادل السليمي، المدير الفني للمنتخب التونسي للشباب، تشكيل فريقه الذي سيواجه جامبيا، في الرابعة عصرًا، في المباراة التي ستجمعهما على ستاد الإسكندرية، في إطار الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عامًا، والمقامة حاليًا في مصر.

وسيغيب محمد الضاوي «كريستو»، جناح الأهلي، المنضم حديثًا للقلعة الحمراء، عن صفوف منتخب بلاده خلال مباراة اليوم، بسبب الإصابة.

وكان «كريستو»، قد شكى من إصابة بشد في العضلة الأمامية بعد مرور أول نصف ساعة من تدريبات الفريق التي أجريت أول أمس، ولم يستكمل اللاعب المران، قبل أن يقرر الجهاز الفني للمنتخب التونسي استبعاده من لقاء اليوم.

وانضم «كريستو» إلى صفوف الأهلي، في يناير الماضي، قادمًا من النجم الساحلي التونسي، بعقد يمتد لأربع مواسم ونصف الموسم.

ويتواجد منتخب تونس، في المجموعة الثالثة لكأس أمم إفريقيا تحت 20 عامًا، والتي تضم كل من جامبيا، وزامبيا، وبنين.

وجاء تشكيل منتخب تونس للشباب على النحو التالي:

ومن المقرر أن يلتقي منتخبا بنين وزامبيا، في السابعة مساءً، في إطار الجولة الأولى من المجموعة ذاتها.