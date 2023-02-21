الثلاثاء 21 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

صورة وتعليق.. العمود القائم في كنيسة المهد والمثقوب بهيئة صليب

كنيسة المهد
كنيسة المهد

روى الباحث يعقوب ابراهيم وهبي عبر  صفحة دير سيدة البلمند، بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قصة العمود القائم في كنيسة المهد والمثقوب بهيئة صليب.

وقال إنه جرت هذه الحادثة في عام 1263م عندما اشتدّ الاضطهاد على المسيحيين في عهد المماليك، حيث قام الظاهر بيبرس بتدمير أبراج مدينة بيت لحم وهدَمَ أسوارها المحيطة بها التي كان قد بناها الامبراطور البيزنطيّ جوستينيانوس في القرن السادس الميلادي. وقد أعاثَ المماليك في كنائس فلسطين وأديرتها نَهباً وخَراباً وتَدميراً، ولم ينجُ من ذلك الخراب الّا كنيسة المهد في بيت لحم، اذ فشل الظاهر بيبرس الحاقد في هدمها بفعل أيةٍ عظيمة وعجيبةٍ باهرة حدثت كما جاء ذكرُها في تاريخ وتقليد كنيستنا الروميّة الأرثوذكسية.

تقول الحكاية المتوارثة عبرَ الأجيال من السَلَفِ الى الخَلَف أن الظاهر بيبرس كان قاسياً جداً على المسيحيين في أحكامه، فطردَ منهم من طرد، وسلَبَ الكنائس وهدَمها وقتل الكثيرين من المسيحيين، كما أمرَ جنوده بالتوجّه الى كنيسة المهد في بيت لحم لسَلبِ نفائسها الثمينة وحرقها وتدميرها!! وما أن دخل جنوده الى الكنيسة حتى كانت الأعجوبة العظيمة!!

حيث من إحدى أعمدة الكنيسة الرخامية القائمة منذ القرن السادس الميلادي عندما جدّدها الامبراطور البيزنطيّ جوستينيانوس، ظهرت ثقوبٌ على شكل صليب (كما تظهر في الصورة المرفقة) وبدأ يخرجُ منها أسرابٌ من الدبابير ملأت أرجاء البازيليك، وأخذت بمهاجمة الجنود المُعتدين بشراسة وأمعنت في لسعهم، ممّا اضطرّهم إلى الهروب ومغادرة الكنيسة، ولاحقتهم أسرابُ الدبابير الى مدخل مدينة بيت لحم حيث انزرُّوا (أي حُشِروا) هناك، ولهذا سُميّ المدخل "قوس الزرَّارة" كما يُدعى اليوم، وقد حاصرتهم الدبابير في هذا الموقع الضيّق وزادت في لسعهم فهربوا حتى وصلوا الى موقع دُعيَ بعد الحادث "راس فطيس" بالقرب من مدرسة ودير راهبات الوردية، حيث مات العديد من الجنود (فَطَسُوا) من لسع الدبابير. وكان لمّا سمع الظاهر بيبرس بما جرى لجنوده في كنيسة المهد أصدرَ أوامره بوقف إضطهاد المسيحيين والسماح لمن طُردَ منهم بالعودة إلى دياره وعدم التعرّض لهم ولكنائسهم.

ولا يزال هذا العمود في كنيسة المهد قائماً الى يومنا هذا تظهر فيه بوضوح تامّ آثار الثقوب بهيئة صليب، لتكون هذه المعجزة شاهدة على عظمة الرب وقدرته وعنايته.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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