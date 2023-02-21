الولايات المتحدة: قرار روسيا بتعليق معاهدة «ستارت» غير مسئول

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أن قرار روسيا بتعليق بمعاهدة الأسلحة "ستارت" الاستراتيجية قرار غير مسئول.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، وفقا لفضائية «العربية»، سنراقب روسيا لمعرفة خطوتها التالية بعد تعليق العمل بمعاهدة الأسلحة الاستراتيجية، موضحًا أن بلاده مستعدة للحديث مع روسيا حول الحد من التسليح في أي وقت.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن الولايات المتحدة الأمريكية، ستتصرف بطريقة مناسبة لحماية أمنها وأمن حلفائها.

بوتين يهاجم دول الغرب

وهاجم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الدول الغربية، في تعاملها مع الحرب، قائلاً:" دول الغرب أنفقت 150 مليار دولار لدعم القوة العسكرية الأوكرانية والحرب، أما للدول الفقيرة خصصوا 60 مليار دولار، أين ذهبت نقاشات دعم الدول الفقيرة؟".

وأضاف: "في مؤتمر ميونيخ الأخير، وجهوا اتهامات عديدة لروسيا، وقاموا بذلك فقط ونسوا أفعالهم في الدول خلال العقود الأخيرة. الولايات المتحدة قتلت قرابة مليون نسمة في هذا القرن، ونزح الملايين بسبب أفعالهم، لكنهم لا يحصون أعداد هذه الضحايا".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن "أمريكا هي الدولة الوحيدة التي تملك عددا كبيرا من القواعد العسكرية في العالم، وهي خرجت من المعاهدات بشكل أحادي".