ضبط محاولة تهريب تليسكوب بندقية بجمارك سوهاج

تمكنت جمارك مطار سوهاج الدولى، برئاسة عاطف عبدالشافي، مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب تليسكوب بندقية بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤، وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠، وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنه ١٩٧٥.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الكويت على رحلة طيران "فلاي إيجيبت"، تم الاشتباه في الراكب «م. ع. ن» مصري الجنسية، عقب تمرير حقائبه على جهاز X.RAY، حيث تلاحظ وجود جسم معتم وغير متماثل، وبتفتيش حقائب الراكب تبيّن وجود تليسكوب بندقية.

وقرر محمد متولي محمود، مدير عام جمارك الأقصر والفروع، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢ لسنة ٢٠٢٣.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، وعمر خليفة، رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.