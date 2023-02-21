القبض على متهم ببيع العقاقير الطبية المخدرة

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لقيامه ببيع وترويج العقاقير الطبية المخدرة والمهربة جمركياً وغير المصرح بتداولها.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة؛ بترويج وبيع الأدوية والعقاقير الطبية المخدرة والمهربة جمركياً وغير المصرح بتداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعى مستخدماً محل سكنه كمخزن لترويج تلك العقاقير.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته 750 قرصا مخدار لعقار الترامادول، 18 عبوة أدوية مهربة وغير مسجلة بإجمالي 3500 قرص، مبلغ مالي، هاتف محمول.

بمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات بيع الأدوية المخدرة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.

تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بالواقعة والعرض على النيابة للتحقيق.