حبس عامل مشتل وشقيقه فى قضية قتل ربة منزل

قررت جهات التحقيق بالمنوفية حبس عامل مشتل وشقيقه، المتهمين في قضية مقتل ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاستكمال مواجهة المتهمين بالأدلة وأقوالهما في محضر الشرطة، وسط حالة من الحزن بين أهالي مركز أشمون بعد سماع تفاصيل الواقعة وخاصة أن المجني عليها مختفية منذ يوم 14 الماضي وكشفت التحريات مقتلها على يد المتهمين.

وأكدت التحقيقات بواقعة مقتل ربة منزل بدائرة مركز شرطة أشمون، بمحافظة المنوفية، إقدام عامل بمشتل وشقيقه على استدراج ربة منزل وقتلها وتوثيق قدميها بحبل ووضعها داخل شوال والتخلص من جثمانها داخل ترعة شنواي.

وتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة أشمون العميد محمد أبو العزم إخطار بورود بلاغ باختفاء ربة منزل والتبليغ من قبل أهليتها وكشفت التحريات التي أجرتها المباحث مصرعها على يد عامل مشتل وشقيقه بسبب علاقة غير شرعية.

وبالانتقال والفحص تبين أن المتهم الأول استدرج المجني عليها بحكم صداقة بينهما، لقتلها والتخلص منها وسرقتها، حيث استولى المتهمان على حلق ذهبي وموبايل و100 جنيه كانت مع القتيلة، قبل أن يتم الإبلاغ عن تغيبها من قبل زوجها.



واعترفا المتهمان بقيامهما بقتل المجني عليها وإلقاء جثمانها داخل ترعة شنواي دائرة مركز شرطة أشمون، كما أدليا بتفاصيل الواقعة كاملة، وطريقة التخلص من المجني عليها، ونُقل الجثمان إلى مقر الطب الشرعي بعد اتخاذ الإجراءات القانونية لاستكمال الإجراءات الطبية ومطابقتها برواية المتهمين.

وتم ضبط المتهمين واعترفا وأرشدا عن مكان الجثة بعد أن قاما بدفنها وإخفاء جريمتهما البشعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرير المحضر اللازم.