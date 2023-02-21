الثلاثاء 21 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أمين عام الناتو: بوتين يواصل التصعيد فى حرب أوسع

الناتو
الناتو

أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، عن قلقه من تخطيط الصين لدعم الحرب الروسية في أوكرانيا.

وأكد أمين عام الناتو، وفقاً لفضائية "العربية"، أن خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم أمام البرلمان الروسي، يشير إلى أنه يستعد إلى التصعيد لحرب أوسع، موضحًا أن الجانب الروسي بدأ في التعبئة.

وقال أمين عام "الناتو": "لا أحد هاجم روسيا.. ولكنها هي من بدأت بالاعتداء"، لافتًا إلى أن هناك حاجة عاجلة لتسليم كل الأسلحة التي تم التعهد بها لأوكرانيا.

وعن تعليق روسيا معاهدة "ستارت"، قال أمين عام "الناتو": "نأسف لقرار روسيا بتعليق العمل بمعاهدة ستارت وندعوها لإعادة النظر".

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وائل لطفي

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