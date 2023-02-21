ريال مدريد غاضب من شرطة ليفربول بسبب «إزعاج جماهير الريدز»

ذكرت تقارير صحفية أن بعثة فريق ريال مدريد الإسباني، الموجودة في مدينة ليفربول الانجليزية غاضبة من شرطة المدينة بسبب جماهير الريدز.

وتداولت مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي لجماهير ليفربول بالقرب من مقر إقامة بعثة ريال مدريد أثناء إشعالهم الألعاب النارية وإصدار الضجيج لحرمان لاعبي الفريق الملكي من الحصول على الراحة اللازمة قبل مباراة اليوم.

ويلتقي ريال مدريد مع ليفربول، في العاشرة مساء اليوم، ضمن لقاءات ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب أنفيلد.

ووفقًا لما ذكره راديو ماركا الإسباني فإن نادي ريال مدريد غاضب للغاية من شرطة مدينة ليفربول بسبب عدم اتخاذهم أي رد فعل ضد ما فعلته الجماهير بالقرب من فندق إقامة البعثة، مساء أمس.

واقعة الأمس ليست الأولى، إذ سبق أن ألقت جماهير ليفربول العديد من الأشياء على حافلة ريال مدريد قبل مباراة الفريقين في 2021، مما تسبب في تحطيم زجاج الحافلة.

قائمة ريال مدريد لمباراة ليفربول بدورى أبطال أوروبا

وجاءت قائمة ريال مدريد لمباراة ليفربول على النحو الآتي:

حراس المرمى: تيبو كورتوا، أندري لونين، لويس لوبيز.

الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، ديفيد ألابا، خيسوس فاييخو، ناتشو فيرنانديز، ألفارو أودريوزولا، لوكاس فاسكيز، أنطونيو روديجير.

وسط الملعب: لوكا مودريتش، إدواردو كامافينجا، فريدريكو فالفيردي، داني سيبايوس، ماريو مارتين، أريباس.

الهجوم: إدين هازارد، كريم بنزيما، ماركو أسنسيو، فينسيوس جونيور، رودريجو، ألفارو.

ويغيب عن ريال مدريد، الألماني توني كروس، والفرنسي أوريلين تشواميني، فيما يعود كريم بنزيما بعد غيابه عن مباراة أوساسونا الأخيرة ضمن لقاءات الجولة الـ22 لبطولة الدوري الإسباني، بداعي الإصابة، بالإضافة إلى غياب فيرلاند ميندي وماريانو دياز للإصابة أيضًا.

وشارك الأوروجوياني داروين نونيز، مهاجم فريق ليفربول، في مران الفريق الجماعي أمس، مما زاد من احتمالات مشاركته في مباراة اليوم.