الأربعاء 22 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

جربيها.. نصائح مكياج لا تشوبه شائبة للون البشرة الداكن

ارشيفية
ارشيفية

يهدف المكياج إلى تحسين ملامحك الطبيعية، بدلاً من إخفائها، حيث يعد إتباع الخطوات الصحيحة للون بشرتك هو أفضل حل  لإبراز ملامحك، وذلك باستخدام المنتجات والتقنيات المناسبة وهناك بعض النصائح التى تساعدك على هذا:

1. البشرة الصحية هي بشرة متوهجة: تبدأ كل إطلالة خالية من العيوب بجلد صحي ومجهز، لذا اختر منظفًا لطيفًا لا يجرد بشرتك من رطوبتها الطبيعية ولكنه ينظف مسامك؛ متبوعًا بمرطب مغذي لتجديد بشرتك، لذا يمكن للبشرة الجافة، خاصة إذا كنت داكنًا أن تجعلك تبدو متجهمًا ومتجهدًا.

2. استخدام كريم أساس صحيح: بمجرد تحضير بشرتك وترطيبها، يعد المفتاح للحصول على قاعدة متساوية وشبيهة بالبشرة هو التأكد من اختيار ظل كريم أساس يذوب في بشرتك ويتناسب مع لون بشرتك.

3. ظلًا محيطيًا أغمق: يمكن أن يجعل كريم الأساس وجهك يبدو مسطحًا إذا لم يتبعه كونتور، لإضافة البعد مرة أخرى إلى وجهك وإعطائه بعض التعريف، اختر ظلًا محيطيًا أغمق بدرجتين من لون بشرتك.

4. أضف لونًا متوهجًا إلى وجنتيك: لا يضيف أحمر الخدود لونًا صحيًا إلى وجنتيك فحسب، بل يضيف أيضًا مزيدًا من النحت على وجهك. اختر لونًا برتقاليًا غامقًا أو بنفسجيًا أو عنابيًا وقم بتطبيقه على طول تفاح وجنتيك، ممتدًا إلى الخارج باتجاه صدغيك.

5. إبراز وتحديد عينيك: لا يكتمل مظهر المكياج بدون إضافة تعريف لعينيك، تعمل الألوان الداكنة مثل الأسود والبني بشكل جميل بينما تحدد عينيك إذا كان لديك لون بشرة داكن.

6. أحمر شفاة مميز: إذا كنت ترغب في إلقاء نظرة خافتة وترك عينيك تتألق، فاختر أحمر الشفاه ذات الألوان المميزة الذي يكمل إطلالتك، لذا  ضعي كمية صغيرة من كريم الأساس على شفتيك لتوحيد لونهما في حالة رغبتك في الحصول على لمسة نهائية بأحمر الشفاه ولديك تصبغ مفرط.

7. التثبيت: ما فائدة القيام بكل هذا إذا انزلق عن وجهك الماكياج  في غضون ساعتين فقط؟  بصرف النظر عن استخدام كريم أساس ومنتجات مكياج عالية الجودة،  لابد من  وضع بخاخ التثبيت على وجهك باستخدام بعض البودرة الشفافة لتثبيت مكياجك طوال اليوم.

8- بسيطة لكنها أنيقة: المكياج يجب أن يعزز جمالك الطبيعي، لذا لابد من اختيار لوك في النهاية يعطي لبشرتك توهج خفيف .

المكياج إلى تحسين ملامحك الطبيعية الخطوات الصحيحة للون بشرتك البشرة الصحية هي بشرة متوهجة بسيطة لكنها أنيقة جمالك الطبيعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الإصلاح الاجتماعى

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