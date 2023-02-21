الثلاثاء 21 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القومي للملكية الفكرية» بجامعة حلوان يعقد مؤتمر الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة

جامعة حلوان
جامعة حلوان

نظم المعهد القومي للملكية الفكرية جامعة حلوان بالتعاون مع لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات، المؤتمر السادس تحت عنوان الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية والتنمية المستدامة في مصر تحت رعاية  الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور السيد عبدالخالق، وزير التعليم العالي الأسبق، ورئيس لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور ياسر جاد الله، عميد المعهد القومي للملكية الفكرية.

وناقش المؤتمر ٤٦ ورقة بحثية شملت الجوانب الاقتصادية والتنموية للملكية الفكرية في ضوء استراتيجية الدولة للملكية الفكرية وعرض خلال المؤتمر تجارب الدول المختلفة، وذلك في ظل الاهتمام بدراسة الجوانب القانونية الخاصة بالملكية الفكرية واقتراح تطوير للتشريعات المنظمة لذلك بما يتفق والتطورات التكنولوجية الحديثة.

واستضاف المؤتمر المجلس القومي للمرأة برئاسة  الدكتورة مايا مرسي، وكانت الرئاسة الشرفية للمؤتمر، الدكتورة نادية زخاري، وزير البحث العلمي الاسبق.

استراتيجية إستراتيجية الدولة الاقتصادي الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التعليم العالي والبحث العلمي التطورات التكنولوجية التنمية المستدامة التكنولوجية الحديثة

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