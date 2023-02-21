الثلاثاء 21 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بدء مقابلات المُرشحين لرئاسة جامعتي سوهاج والوادي الجديد

المجلس الأعلى للجامعات
المجلس الأعلى للجامعات

انطلقت أعمال اللجنة المُختصة والمُشكلة بقرار من المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، ورئيس اللجنة؛ لاختيار المُرشحين لرئاسة جامعتي سوهاج والوادي الجديد، الإثنين الموافق ٢٠ فبراير الجاري.

وتتوالى خلال الفترة القادمة، أعمال اللجنة لمقابلة المُرشحين لمنصب رؤساء جامعات (بنها - عين شمس - مطروح - دمياط - دمنهور)، تباعًا وفقًا للجدول الزمني المُعلن والخاص بذلك.

وستواصل اللجنة أعمالها بمقابلة المُرشحين لرئاسة جامعة بنها يوم الخميس الموافق ٢ مارس، ثم مقابلة المُرشحين لرئاسة جامعتي عين شمس ومطروح يوم الخميس الموافق ٩ مارس، ثم مقابلة المُرشحين لرئاسة جامعة دمياط يوم السبت الموافق ١١ مارس، ثم مقابلة المُرشحين لرئاسة جامعة دمنهور يوم الخميس الموافق ١٦ مارس المقبل.

يذكر أن المجلس الأعلى للجامعات، كان قد أعلن القوائم المبدئية لمرشحين ثماني جامعات حكومية، وهي جامعات عين شمس، بنهـــــــا – كفـــر الشـــيخ – ســـوهـاج – دمنهــــــور – دميــــــاط – الــــوادي الجـــديــد – مطــــــروح، في 28 من يناير الماضي، وأعقبتها مرحلة تلقي الطعون، وعقدت لجنة البت في الطعون اجتماعها اليوم الموافق 6 من فبراير  تمهيدا لإعلان قائمة المرشحين النهائية.

وقررت لجنة اختيار القيادات الجامعية التابعة للمجلس الأعلى للجامعات، إعادة فتح باب الترشح لرئاسة جامعة كفر الشيخ، وذلك بعد ترشح الدكتور عبدالرازق دسوقي للمنصف منفردا، وهو ما أثار الكثير من التساؤلات وذلك في ظل ترشح عدد من أساتذة جامعة كفر الشيخ للفوز بالمنصب بجامعات أخرى.

وترشح الدكتور الدكتور رمضان الدوماني، القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة جامعة كفر الشيخ، لمنصب رئيس جامعة دمنهور، وترشحت الدكتورة شيرين أبو وردة عميد كلية التجارة جامعة كفر الشيخ، لمنصب رئيس جامعة دمياط، وتقدم الدكتور أحمد النشار، أستاذ الاقتصاد المنزلي كلية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ، لمنصب رئيس جامعة مطروح.

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