الثلاثاء 21 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

كيف تؤسس مشروع تجارة إلكترونية ناجح حتى تجني الأرباح؟

تجارة إلكترونية
تجارة إلكترونية

التجارة الإلكترونية تتمتع بتاريخ كبير منذ أن تم اختراعها في مايو 1989، حيث ظهر أول نظام قائم على الإنترنت للتجارة الإلكترونية، ولكن حاليًا تعيش التجارة الإلكترونية أزهى عصورها بعد جائحة كورونا، حيث يعد قطاع التجارة الإلكترونية من أبرز القطاعات المستفيدة من جائحة كورونا " كوفيد 19"، وعلى ذلك بدأ الجميع يتجه إليها سواء على نطاق صغير أو كبير.

 

إذا كنت تُخطط لإنشاء متجر إلكتروني فأول سؤال يجب عليك أن تحضر إجابته هو ما هي السلع التي تُساعدني على سد احتياجات المستهلكين وجني الأرباح؟ في هذا الأمر أثبتت الدراسات أن المجالات الأكثر تحقيقًا للأرباح هي الأزياء والملابس حيث أكد 77% من المستهلكين أنهم قد قاموا بتجربة شراء أونلاين، ويأتي بعد ذلك مجال مستحضرات التجميل بنسبة 65%، والإلكترونيات والجولات بنسبة 57% والاحتياجات المنزلية بنسبة 52%.

 

إذا كنت تريد أن تؤسس مشروع تجارة إلكترونية ناجح، يقول الدكتور أحمد صابر استشاري التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية، إنه بعد سنوات من الدراسة والبحث توصل فريق عمل رقميات إلى أنه بالإضافة إلى التركيز على تقديم منتج عالي الجودة ومناسب لاحتياجات المستهلكين، فإن النجاح في إنشاء متجر إلكتروني يعتمد على إتقان 3 عناصر أساسية التطوير وبرمجة المنتج، التسويق للمنتج، إدارة سلسة لعمليات المتجر من الشحن والتوصيل وإدارة المخزون وخدمة العملاء وغيرها من العمليات.

 

المنتج أولًا، ثم احرص على تقديم أفضل تجربة شراء للمستهلك، ولتحقق الانتشار المطلوب لا تحصر نفسك في الطرق التقليدية للتسويق، قم بعقد الشراكات والصفقات، فبالرغم من قوة التسويق الإلكتروني إلا أن عقد الشركات يمكنك من تطوير منتجاتك وجعلها تتميز عن المنافسة، فالشراكات تمكنك من تقديم خدمات حصرية ومميزة عن باقي المنافسين.

 

أما الأخطاء الشائعة التي تهدد نجاح مشروعات التجارة الإلكترونية الناشئة، فبالرغم من نجاح التجارة الإلكترونية عالميًا إلا أن أغلب المشروعات الناشئة تفشل في تجاوز السنة الأولى، ومن أبرز الأخطاء عدم التخطيط والدراسة الكافيتين للسوق المستهدف، ففي كثير من الأحيان عندما يقوم مؤسس المتجر الإلكتروني ببناء وتطوير متجره، يختار تصميمه بناءًا على تفضيلاته الشخصية، متجاهلاً رغبات العميل أو الزبون المستهدف.

كما أن الإفراط في الإبداعية يجعل كتابة محتوى المتجر والمحتوى التسويقي بعيدًا كل البعد عن إقناع أو جذب العميل لشراء منتجاتك، فلابد أن يرى العميل ما هي القيمة أو الفائدة التي سوف يجنيها من شراء منتجاتك أو خدماتك التي تقدمها. 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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