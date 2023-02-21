الثلاثاء 21 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفاصيل وفاة فتاة داخل حمام شقتها بمدينة نصر

جثة
جثة

استمعت نيابة مدينة نصر الجزئية، اليوم الثلاثاء، إلى أقوال فتاة في وفاة صديقتها داخل حمام منزلها، مؤكدة أنها ظلت في الداخل لمدة ربع ساعة لم تسمع فيها صوتها.

وتابعت: ذهبت إليها وطرقت الباب ولم ترد عليها، وعندما حاولت فتحه بالقوة وجدتها جثة في البانيو.

تلقى مأمور قسم شرطة ثالث مدينة نصر، بلاغا بالعثور على جثة فتاة داخل بانيو حمام شقتها بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة فتاة تبلغ من العمر 19 عاما، وبالفحص تبين عدم وجود إصابات ظاهرية. 

تم نقل الجثة لمشرحة زينهم، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

نيابة مدينة نصر حمام منزلها فتاة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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