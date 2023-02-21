الثلاثاء 21 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

وزير الداخلية يصدق على اللائحة الداخلية للمجلس الإنجيلي العام

اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق

صدق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قرارًا رقم 324 لسنة 2023 على اللائحة الداخليـة للمجلس الإنجيلي العام بجمهورية مصر العربية، وعلى القرار الوزاري رقم 5677 لسنة 1991 بالتصديق علـى اللائحة الداخلية للمجلس الإنجيلى العام.

وتضمنت اللائحة الشيخ رضا كراس ملك عن مجمع القاهرة الإنجيلى، الشيخ ناصر صادق بباوي عن مجمع الإقليم الأوسطي الانجيلى، القس سمير صدقان سدرة عن مجمع أسيوط الإنجليى، كاعضاء بالمجمع الإنجيلى العام لمدة ثماني سنوات تبدا من 1 مايو 2022، وتنتهى 30 ابريل 2030، بلا من الأعضاء التي انتهت مدة عضويتهم.

القرار الوزاري اللائحة الداخلية للمجلس الانجيلى العام جمهورية مصر العربية سنوات الأعضاء المجمع الانجيلى العام

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