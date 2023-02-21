الثلاثاء 21 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

رماه بحجر.. حبس المتسبب بتعطيل قطار بكفر الشيخ

حبس
حبس

أمرت نيابة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، بحبس المتهم بالتسبب في تعطيل مرفق عام بخصوص توقف قطار بناحية مركز بيلا بعد إلقائه "طوبة" في كابينة جرار القطار، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت نيابة بيلا في كفر الشيخ أجرت تحقيقاتها حول واقعة توقف قطار في نطاق مركز بيلا إثر إلقاء أربعيني "طوبة" في كابينة جرار قطار متجه إلى محطة كفر الشيخ ما أدى إلى تهشيم زجاج كابينة القيادة.

تبدأ التفاصيل عندما رصدت الجهات الأمنية بشرطة النقل والمواصلات في كفر الشيخ، توقف القطار يعمل على خط شربين بمحافظة الدقهلية - طنطا بمحافظة الغربية، بعد إقلاعه من محطة قطار بيلا متجهًا إلى محطة كفر الشيخ، بعد أن ألقى أحد الأشخاص حجرًا في اتجاه نافذة الجرار.

انتقل رجال الشرطة من قسم شرطة النقل والمواصلات في كفر الشيخ، ورجال مباحث قسم شرطة بيلا، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أنه بعد إقلاع القطار رقم 876 من محطة قطار بيلا متجهًا إلى محطة قطار كفر الشيخ قذف مواطن مريض نفسي يدعى "م.إ.خ" 45 عامًا، يقيم بمدينة بيلا طوبة باتجاه جرار القطار.

كشف الفحص عن تهشيم "الطوبة" لزجاج الكابينة الخاصة بالقيادة في جرار القطار ما أدى إلى اختراقها الزجاج فأصيب سائق القطار بإصابات طفيفة اضطرته إلى توقفه فيما تبين استئناف رحلة القطار مباشرة دون حدوث عملية تعطل لحركة القطارات العامة على خط "شربين / طنطا" في نطاق محطات كفر الشيخ.

حُرر بذلك المحضر رقم 522 لسنة 2023 جنح قسم شرطة بيلا فيما باشرت النيابة العامة تحقيقاتها حول الواقعة وأصدرت قرارها السابق.

محطة قطار بيلا نافذة الجرار محطة كفر الشيخ مريض نفسي جرار القطار

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وائل لطفي

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