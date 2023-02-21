«أوكرانيا خدعتنا».. رسائل الرئيس الروسى للعالم من البرلمان

وجّه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، رسالة للعالم من خلال كلمته أمام البرلمان مع مرور عام للحرب في أوكرانيا.

ويرصد «الدستور» أبرز ما جاء فى كلمته

ـ سنطور العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا خطوة بخطوة.

ـ أهالي إقليم دونباس عانوا من الممارسات المتطرفة للنظام الأوكراني.

ـ أوكرانيا أصبحت منطلقا للكراهية ضد موسكو منذ 2004.

ـ هناك تغيرات جذرية في العالم ونعمل من أجل حماية مواطنينا في أراضينا التاريخية.

ـ الناتو توسع إلى حدودنا ونشر قواعد عسكرية بالقرب من روسيا.

ـ أوروبا في حاجة إلى أمن "غير مجزأ" لكن الرد كان سلبيا للغاية.

ـ ندافع بقوة ليس عن مصالحنا فقط وإنما عن عالم متعدد الأقطاب.

ـ روسيا كانت صريحة وحاولت البحث عن حل سلمي لكن أوكرانيا خدعتنا.

ـ أوكرانيا لم تترك لنا أي خيار سوى القيام بعملية عسكرية.

ـ الغرب لم يدعم الدول الفقيرة مثلما قام بدعم أوكرانيا عسكريا.

ـ الغرب أنفق أكثر من 150 مليار دولار لدعم أوكرانيا عسكريا.

ـ الغرب بدأ الحرب وروسيا تستخدم القوة لوقفها.

ـ أوكرانيا واصلت شن هجمات على دونباس رغم اتفاقيات دونباس.

ـ أرسلنا ضمانات أمنية إلى واشنطن والناتو لكنهما ردا بالرفض.

ـ الولايات المتحدة لديها مئات القواعد العسكرية حول العالم ونسفت السلام.

ـ الغرب يسعى إلى تحويل صراع محلي إلى نزاع عالمي.

ـ كلما تزداد إمدادات السلاح الغربية لأوكرانيا يزيد تصميم روسيا على الرد.

ـ الغرب هو من يتحمل مسئولية ارتفاع عدد ضحايا الحرب.

ـ الشعب الأوكراني بات أسيرا ورهينة بيد النظام في أوكرانيا.

ـ الغرب أعد أوكرانيا لحرب طويلة الأمد.

ـ الغرب هو من دعم الانقلاب الدموي في أوكرانيا ونشر الكراهية ضد روسيا.

ـ الحروب التي شنها الغرب تحت شعار الديمقراطية تسببت في تشريد مئات الملايين.

ـ من المستحيل هزيمة روسيا في أرض المعركة بأوكرانيا.

ـ الجبهة الداخلية في روسيا تفهم ما نواجهه من أخطار وأهداف العملية العسكرية.

ـ روسيا تواجه خطرا وجوديا وسندفع العدوان على حدودنا إلى أبعد مدى.

ـ الاقتصاد الروسي أثبت أنه أقوى بكثير من تقديرات الغرب.

ـ الغرب يخوض حربا ضدنا ويسعى لسلطة مطلقة ولن يحقق مبتغاه.

ـ سنزيد برامج الدعم للمناطق الروسية الجديدة.

ـ كييف تفاوضت على أنظمة دفاع جوي وسعت لامتلاك سلاح نووي قبل العملية العسكرية.

ـ عقوبات الغرب ضد روسيا تسببت في ارتفاع الأسعار عالميا ومعاناة شعوبهم.