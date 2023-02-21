الثلاثاء 21 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

بوتين: أوكرانيا أصبحت منطلقا للكراهية ضد موسكو منذ 2004

بوتين
بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن أوكرانيا أصبحت منطلقا للكراهية ضد موسكو منذ 2004، لافتاً أن هناك تغيرات جذرية في العالم ونعمل من أجل حماية مواطنينا في أراضينا.

وأضاف الرئيس الروسي بوتين خلال كلمته أمام البرلمان مع مرور عام للحرب في أوكرانيا، إننا نعيش أوقاتاً صعبة قبل أحداث تاريخية، وأن أوكرانيا لم تترك أي خيار سوى القيام بعملية عسكرية، مؤكداً أن أوكرانيا واصلت شن هجمات على دونباس رغم اتفاقيات دونباس.

 كما أعلن أن سيطور العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا خطوة بخطوة، مؤكداً أن أهالي إقليم دونباس عانوا من الممارسات المتطرفة للنظام الأوكراني.

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وائل لطفي

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