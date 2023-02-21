الثلاثاء 21 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الممارسة الطبية الصحيحة».. بدء محاضرات لأطباء الامتياز وحديثي التخرج

جانب من الملتقى
جانب من الملتقى

أطلقت نقابة الأأطباء، اليوم الثلاثاء، أولى المحاضرات في طب الطوارئ للأطباء حديثي التخرج وأطباء الامتياز، تحت عنوان "الممارسة الطبية الصحيحة". 

وقال الدكتور أحمد السيد، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن النقابة العامة للأطباء ستقوم بتنظيم عدد من الدورات العلمية  والإدارية المكثفة فى مختلف التخصصات تستهدف أطباء حديثي التخرج والإمتياز فى كيفية الممارسة الطبية الصحيحة.

وأضاف السيد أن هذه الدورات سيتم عقدها على مدار أيام مختلفة بشكل دوري ومجاناً، ويتم بثها عبر تطبيق "زووم" لإتاحة استفادة الأطباء بها في المحافظات، وفي هذا الإطار، عقدت اليوم أولى الأيام العلمية فى تخصص طب الطوارئ عن كيفية التعامل الطبي الصحيح من الناحية العلمية والمسؤلية القانونية، تحت إشراف الدكتور محمد الأبيض، مدرب طوارئ وحاصل على الزمالة البريطانية بطب الطوارئ.

وأشار الدكتور أحمد السيد، أنه ستسكمل اللقاءات يوم الجمعة القادم ٢٤ فبراير الجاري، في تخصص طب الأطفال، ويستكمل لاحقاً باقي التخصصات على مدار الشهرين القادمين.

وكانت لجنة التعليم الطبي المستمر بنقابة أطباء مصر، قد أعلنت عن نقل محاضرات علمية متخصصة في علاج أمراض الكبد الأطباء المصريين بمركز الكبد الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية إلى الأطباء بمصر مجاناً عبر تقنية زووم، وذلك بالتعاون مع نادي روتاري مصر.

وتبدأ يوم السبت ٤ مارس المقبل التاسعة مساءً، أولى المحاضرات التي يلقيها الدكتور طارق حسنين، رئيس قسم أمراض الكبد بجامعة كاليفورنيا - سان ديجو بعنوان: المهارات العملية في علاج أمراض الكبد  (Practical Approaches in Liver Disease Course).

وتستمر هذه المحاضرات على مدى 9 أسابيع عبر تطبيق VIA ZOOM والحضور مجاني.

- التسجيل على الرابط التالي: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIvSyDaK4xcO7LxDChUgaDCOH0vK2LiGwABd4S6rdHc6nXFg/viewform?usp=sf_link

لمتابعة أنشطة لجنة التعليم الطبي المستمر https://www.facebook.com/ems.cme?mibextid=ZbWKwL.

جانب من الملتقى
جانب من الملتقى
جانب من الملتقى
جانب من الملتقى
جانب من الملتقى
جانب من الملتقى
الممارسة الطبية الصحيحة محاضرات أطباء الإمتياز حديثي التخرج حضور فعلي زووم طب الطوارئ الدورات العلمية أطباء حديثي التخرج

رئيس التحرير

وائل لطفي

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