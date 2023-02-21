الثلاثاء 21 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أبرزها «الصحة» و«النقل».. مجالات التعاون بين مصر وأوزباكستان

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس أوزباكستان

يستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد قليل، نظيره الأوزبكستاني شوكت ميرضياييف، بقصر الاتحادية.

وستشهد المباحثات بين الرئيسين التوقيع على عددٍ من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم للتعاون المشترك بين البلدين في بعض المجالات المهمة.

وهناك مجالات للتعاون بين مصر وأوزباكستان، تُشكّل فيما بينها أُطر لدعم العلاقات بين البلدين.

تعاون برلماني

في 15 نوفمبر 2021، التقت السفيرة أميرة فهمي، سفيرة مصر في طشقند، برئيسة البرلمان الأوزبكي"تانزيال نارباييفا"، وتناول الاجتماع سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين لا سيما على صعيد التعاون البرلماني وتفعيل دور مجموعات الصداقة البرلمانية في البلدين وتبادل الخبرات التشريعية بين البرلمانين، وبمناسبة الاحتفال العام القادم بمرور 30 عامًا على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مصر وأوزبكستان، تم الاتفاق على التعاون لتنظيم فعاليات تليق بتلك المناسبة، والتنسيق لتحقيق نتائج ملموسة للتنفيذ الفعلي للاتفاقيات التي تمخضت عنها الزيارة التاريخية للرئيس السيسى إلى أوزبكستان في سبتمبر 2018.

التعاون في مجال النقل

فى 16 يناير 2021 التقت أميرة فهمي سفيرة مصر في طشقند، مع "إلهام روستاموفيتش ماخاموف" القائم بأعمال وزير النقل الأوزبكي، وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين مصر وأوزبكستان في مجال النقل لكونه من القطاعات الخدمية الحيوية في البلدين، 

وبحث الجانبان سبل تنفيذ الأفكار المشتركة التي تدعم جهود البلدين نحو تحقيق التنمية المستدامة، بما في ذلك تطوير البنية التحتية التي تشمل الطرق والسكك الحديدية، وإمكانية تبادل الخبرات في مجالات مشروعات البنية التحتية الإقليمية في مجال النقل، وكذا إمكانية التعاون لتنمية قدرات الكوادر البشرية التي تعمل في هذا المجال.

التعاون فى مجال الصحة

في 28 سبتمبر 2022، التقت السفيرة أميرة فهمي، سفيرة مصر في طشقند، مع "بخزود موساييف" وزير الصحة الأوزبكي، لبحث أوجه تعزيز التعاون الثنائي المستقبلي في مجال الصحة والصناعات الدوائية بين مصر وأوزباكستان.

تناول اللقاء سبل التعاون بين البلدين في مجال بناء قدرات الكوادر الطبية الأوزبكية وتعزيز التعاون بين الجامعات والأكاديميات العلمية المتخصصة المصرية والأوزبكية فى مجال الدراسات المتعلقة بالطب والصيدلة، بما في ذلك تشجيع التبادل الطلابى والأكاديمي في مجالىّ الطب والصيدلة وتقديم منح للطلاب الأوزبك للدراسة في مصر. 

كما أعرب الوزير الأوزبكي عن تطلع بلاده للمزيد من الدعم والتعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.

الاتحاد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاتفاقيات الاتحادية الجامعات الثنائي

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الإصلاح الاجتماعى

الأكثر قراءة

إنذار بإخلاء فندق إقامة محمد رمضان بالسعودية: «الجرى نص الجدعنة»

محاكمة تأديبية لمستشار فى وزارة الزراعة

وجدوه مذبوحًا.. العثور على جثة عامل الدليفري الغائب في زفتى

القبض على أدمن صفحة بيع «فلوس مزورة» بالإسكندرية

وزير التعليم يوجه بزيادة منتجات المدارس الفنية الزراعية وطرحها للمواطنين

برنامج تدريبى لمراجعى هيئة الاعتماد والرقابة لدفع منظومة التأمين الصحى الشامل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

كمال عبدالحميد.. وفتنة «الخلود بقُبلةٍ على الرقبة»

ماجد حبته

مغامرات بايدن فى أوكرانيا!

حسين دعسة

بايدن فى كييف.. ما زالت الحرب الروسية الأوكرانية تثير القراقع!

د.أحمد الخميسى

يوم عالمى للقصة القصيرة

ماجد حبته

قمة «التجارة الحرة» الإفريقية

محمد العسيري

كان قلبه إسكندرانى

حسين دعسة

كيف يمكن ذلك؟: "عقيدة بايدن" للشرق الأوسط

محمود خليل

الوالى يعانى من «التدين الشكلانى»

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

أعلنها نتنياهو.. الكنيست يصادق على الإصلاحات القضائية بالقراءة الأولى

زلزال قوى يضرب فلسطين وإسرائيل

صبر استراتيجى.. إلى متى ستظل غزة بعيدة عن الاضطرابات فى الضفة؟