أبرزها «الصحة» و«النقل».. مجالات التعاون بين مصر وأوزباكستان

يستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد قليل، نظيره الأوزبكستاني شوكت ميرضياييف، بقصر الاتحادية.

وستشهد المباحثات بين الرئيسين التوقيع على عددٍ من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم للتعاون المشترك بين البلدين في بعض المجالات المهمة.

وهناك مجالات للتعاون بين مصر وأوزباكستان، تُشكّل فيما بينها أُطر لدعم العلاقات بين البلدين.

تعاون برلماني

في 15 نوفمبر 2021، التقت السفيرة أميرة فهمي، سفيرة مصر في طشقند، برئيسة البرلمان الأوزبكي"تانزيال نارباييفا"، وتناول الاجتماع سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين لا سيما على صعيد التعاون البرلماني وتفعيل دور مجموعات الصداقة البرلمانية في البلدين وتبادل الخبرات التشريعية بين البرلمانين، وبمناسبة الاحتفال العام القادم بمرور 30 عامًا على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مصر وأوزبكستان، تم الاتفاق على التعاون لتنظيم فعاليات تليق بتلك المناسبة، والتنسيق لتحقيق نتائج ملموسة للتنفيذ الفعلي للاتفاقيات التي تمخضت عنها الزيارة التاريخية للرئيس السيسى إلى أوزبكستان في سبتمبر 2018.

التعاون في مجال النقل

فى 16 يناير 2021 التقت أميرة فهمي سفيرة مصر في طشقند، مع "إلهام روستاموفيتش ماخاموف" القائم بأعمال وزير النقل الأوزبكي، وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين مصر وأوزبكستان في مجال النقل لكونه من القطاعات الخدمية الحيوية في البلدين،

وبحث الجانبان سبل تنفيذ الأفكار المشتركة التي تدعم جهود البلدين نحو تحقيق التنمية المستدامة، بما في ذلك تطوير البنية التحتية التي تشمل الطرق والسكك الحديدية، وإمكانية تبادل الخبرات في مجالات مشروعات البنية التحتية الإقليمية في مجال النقل، وكذا إمكانية التعاون لتنمية قدرات الكوادر البشرية التي تعمل في هذا المجال.

التعاون فى مجال الصحة

في 28 سبتمبر 2022، التقت السفيرة أميرة فهمي، سفيرة مصر في طشقند، مع "بخزود موساييف" وزير الصحة الأوزبكي، لبحث أوجه تعزيز التعاون الثنائي المستقبلي في مجال الصحة والصناعات الدوائية بين مصر وأوزباكستان.

تناول اللقاء سبل التعاون بين البلدين في مجال بناء قدرات الكوادر الطبية الأوزبكية وتعزيز التعاون بين الجامعات والأكاديميات العلمية المتخصصة المصرية والأوزبكية فى مجال الدراسات المتعلقة بالطب والصيدلة، بما في ذلك تشجيع التبادل الطلابى والأكاديمي في مجالىّ الطب والصيدلة وتقديم منح للطلاب الأوزبك للدراسة في مصر.

كما أعرب الوزير الأوزبكي عن تطلع بلاده للمزيد من الدعم والتعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.