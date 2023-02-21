تبادل خبرات مشترك.. كيف شكلت العلاقات الثقافية تاريخ مصر وأوزباكستان؟

يستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد قليل، نظيره الأوزبكستاني شوكت ميرضياييف، بقصر الاتحادية.

وستشهد المباحثات بين الرئيسين التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم للتعاون المشترك بين البلدين في بعض المجالات المهمة.

وشكلت الثقافة محورًا مهمًا في العلاقات بين مصر وأوزباكستان.

فمنذ عام 1993 يعمل فى طشقند "مركز التعليم والعلوم المصري" الذي ينظم دورات دائمة لتعليم اللغة العربية، ويقوم بنشاطات ثقافية متنوعة.

تقدم مصر حوالي 20 منحة دراسية للطلابالأوزبكستانيين لدراسة اللغة العربية بالجامعات المصرية، و20 منحة دراسية للحصول على درجتي الليسانس والبكالوريوس.

يوجد مركز ثقافى مصرى بطشقند يدرس به حوالى 2000 طالب اللغة العربية عن طريق مجموعة من الخبراء المصريين.

شاركت مصر فى العديد من الأنشطة والأسابيع الثقافية والفعاليات الثقافية مثل "مهرجان الحان الشرق"، وتشارك اوزبكستان بصورة منتظمة فى معظم الفعاليات الثقافية المصرية مثل "مهرجان المسرح التجريبى- مسابقة مصر فى عيون اطفال العالم- مسابقة القرآن الكريم- مهرجان الاسماعلية للافلام التسجيلية".

حصل التلفزيون الأوزبكستاني على المسلسلات التلفزيونية المصرية التي بثتها القنوات الأوزبكستانية بعد دبلجتها للغات الأوزبكية والروسية، وسبق أن قام المكتب الإعلامي المصري في طشقند نيابة عن اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري بإهداء تلفزيون أوزبكستان محطة استقبال أرضية مكنته من التقاط القناة التلفزيونية الفضائية المصرية.

حرصت مصر وأوزباكستان على تشكيل فرق عمل مشتركة بينهم بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجالات المياه والطاقة، فضلاً عن تبادل الزيارات بين الأساتذة والخبراء في مصر وأوزبكستان، لبحث سبل التعاون في البرامج التعليمية والمشروعات البحثية بما يخدم البلدين، وكذلك التبادل الطلابي.

وزارة التعليم العالي أكدت العام الماضي تقديم منح للطلاب من دولة أوزبكستان للدراسة في مصر، والاستفادة من الخبرات المصرية في تدريب الأطباء والأطقم الطبية بدولة أوزبكستان من خلال تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية؛ للاستفادة من الكوادر الطبية المتميزة في مصر.

فى أغسطس 2018 صرح مدير "مركز الحضارة الإسلامية" في أوزبكستان بأنه سلم خلال زيارته للقاهرة دعوة من الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف إلى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ليزور أوزبكستان.

فى مايو 2018 زار القاهرة وفد من ممثلي كبرى شركات السياحة في أوزبكستان وذلك لبحث التعاون السياحي مع مصر والإعداد لتسيير خط طيران مباشر بين البلدين خلال شهر أكتوبر المقبل.