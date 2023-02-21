مصر من أهم المقاصد.. العلاقات السياحية بين مصر وأوزباكستان

يستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد قليل، نظيره الأوزبكستاني شوكت ميرضياييف، بقصر الاتحادية.

وستشهد المباحثات بين الرئيسين التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم للتعاون المشترك بين البلدين في بعض المجالات المهمة.

السياحة

ولم تقتصر العلاقات بين مصر وأوزباكستان على الجانبي السياسي والاقتصادي، بل امتد ليشمل الجانب السياحي.

فى 14 ديسمبر 2022 قام وفد مصرى من ممثلي شركات الطيران المصرية وشركات السياحة وممثلى كبرى الفنادق والمنتجعات السياحية المصرية بزيارة لأوزبكستان للمشاركة في المعرض السياحي الدولي بمدينة طشقند تحت عنوان "السياحة على طريق الحرير"، ومع تصنيف مصر مرتين كإحدى أهم المقاصد السياحية للسياح الأوزبك خلال عام 2022.

بلغ عدد رحلات الطيران الجوية المباشرة بين البلدين إلى ما يقرب من 34 رحلة شهريا على متن أربعة شركات طيران مصرية وشركة أوزبكية واحدة، كما شهدت أعداد السائحين الأوزبك الذين يزورون مصر للسياحة زيادة كبيرة خلال العامين الأخيرين.

- في 31 أغسطس 2022 أكد سفير أوزبكستان بالقاهرة منصوربيك كيليتشيف أن السياحة من المجالات الواعدة للتعاون حيث يزور عدة آلاف من السائحين الأوزبك المعالم التاريخية وكذلك قضاء إجازاتهم في المنتجعات السياحية في مصر، مشيرًا إلى تسيير 10 رحلات طيران شارتر بين طشقند وشرم الشيخ والقاهرة لنقل السائحين منذ عام 2019 بينما 7 مايو الماضي شهد بدء تسيير رحلة طيران منتظمة بين طشقند وشرم الشيخ، وأضاف أن بلاده تسعي لجذب السائحين المصريين لزيارة المعالم التاريخية الفريدة في مدن مثل سمرقند وبخاري وطشقند وخوارزم، معربا عن أمله في التعاون مع شركات السياحة المصرية ومنظمي الرحلات من أجل تعريف الشعب المصري بتاريخ أوزبكستان.

في 5 يونيو 2022 استقبل، خالد العناني وزير السياحة والآثار آنذاك بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، السفير تمانسوربيك بختياروفيتش كيليشيف سفير دولة أوزبكستان بالقاهرة، وتم مناقشة سبل تعزيز أوجه التعاون بين مصر وأوزبكستان على المستوى السياحي والأثري، والعمل على زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر من أوزبكستان، حيث بلغت خلال عام 2021، ثلاثة أضعاف أعداد السائحين الوافدين منها خلال عام 2019، كما تم بحث سبل زيادة عدد رحلات الطيران بين مصر وأوزبكستان، حيث أن هناك 4 شركات طيران تسيير رحلات بين البلدين.

سفير أوزبكستان بالقاهرة أكد في تصريحات صحفية أن المقصد السياحي المصري يعد من أهم المقاصد السياحية بالنسبة للسائح الأوزباكستاني، حيث إنه يعد واحدًا من أفضل 3 مقاصد سياحية يفضل السائح الأوزباكستاني السفر إليها، كما أكد على العلاقات الوطيدة التي تربط بين مصر وأوزبكستان على المستوى الحكومي والشعبي والتي تمتد بجذورها إلى عقود عديدة مضت.

فى مايو 2018، زار القاهرة وفد من ممثلى كبرى شركات السياحة فى أوزبكستان، لبحث التعاون السياحى مع مصر والإعداد لتسيير خط طيران مباشر بين البلدين.