«عاش كسيده».. فيلم تسجيلي لدير المحرق بمناسبة مئوية القمص ميخائيل البحيري

يطرح مركز العائلة المقدسة الثقافي بدير السيدة العذراء مريم المُحرق، الفيلم التسجيلي الروائي (عاش كسيده) بمناسبة العيد المئوي لنياحة القديس القمص ميخائيل البحيري المحرقي، ولم يعلن الدير عن موعد طرح الفيلم الذي تم الانتهاء من تصويره.

وبنفس المناسبة أيضا، أعلن الدير عن طرح الطبعة الثانية، لكتاب "بلوغ المرام في تاريخ حياة خليفة الأنبا أبرام المتنيح القمص ميخائيل البحيري كوكب برية جبل قسقام"، بقلم المتنيح القمص عبدالمسيح واصف المحرقي (العلاَّمة الأنبا لوكاس مطران منفلوط).

الجدير بالذكر أن الكتاب من تقديم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء المحرق.