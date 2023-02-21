الأربعاء.. ليلة احتفالات دير المحرق بمئوية القمص ميخائيل البحيري

ينظم دير السيدة العذراء مريم بأسيوط المعروف بدير المحرق، غدًا الأربعاء، احتفالاته بمناسبة ليلة عيد القديس ميخائيل البحيري وذلك بمناسبة الذكرى المئوية له، هذا وتم تطييب رفات القديس القمص ميخائيل البحيري المُحرقي بحضور نيافة الحبر الجليل الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم المُحرق ونيافة الحبر الجليل الأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص وتوابعها وبعض من مجمع رهبان الدير وذلك بمناسبة الاحتفال بمرور مائة عام على نياحته.

وأيضا صلى نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف إيبارشية أبو قرقاص وتوابعها، القداس الإلهي في دير الشهيد مار مينا بقرية منهري، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة أحد أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس.

وفي السياق ذاته دشن نيافته عددًا من الأواني لخدمة الهيكل، وعقب القداس اجتمع نيافته مع آباء كهنة الإيبارشية في اجتماعهم الشهري. بدأ اللقاء بمحاضرة ألقاها نيافته لتكملة سلسلة محاضرات قوانين الكنيسة التي يقدمها نيافته في الاجتماع ذاته.

كما صلى نيافة الأنبا إسحق أسقف طما القداس الإلهي، في كنيسة الشهيد أبو فام الأوسيمي (مقر المطرانية)، وسام نيافته عقب صلاة الصلح عشرة شمامسة كهنة جدد للخدمة بكنائس الإيبارشية، وهم:

- الشماس أسامة جرجس كاهنًا باسم القس أمونيوس، والشماس يوسف عزت كاهنًا باسم القس سيرابيون، للخدمة بالكنيسة ذاتها.

- الشماس وجيه جابر كاهنًا للخدمة في كنيسة الشهيد مار جرجس بقرية مشطا، باسم القس باخوميوس.

- الشماس عصام سليمان كاهنًا للخدمة بكنيسة السيدة العذراء والشهيد باجوش بقرية سلامون، باسم القس طوبيا.

- الشماس بيشوي نشأت كاهنًا للخدمة بكنيسة الشهيد مار جرجس بقرية المواطين ومذبح الشهيدين مار بهنام وسارة أخته بنزلة بدير، باسم القس إبراهيم.

- الشماس روماني رزق الله كاهنًا للخدمة بكنيسة السيدة العذراء بطما، باسم القس حزقيال.

- الشماس عادل رزق كاهنًا للخدمة بكنيسة القديس الأنبا صموئيل بطما، باسم القس چيروم.

- الشماس مينا صفوت كاهنًا للخدمة بكنيسة الشهيد مار جرجس بنجع قداس، باسم القس بيچول.

- الشماس أمير جمال كاهنًا للخدمة بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بساحل طما البحري، باسم القس ويصا.

- الشماس بيشوي حشمت كاهنًا للخدمة بكنيسة القديس الأنبا بيشوي بنجع الحلفا، باسم القس أغسطينوس.