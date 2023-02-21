«القاهرة الإخبارية»: البحث عن ناجين أسفل 3 مبانٍ إثر زلزالىّ هاتاى فى تركيا

يواصل سكان المناطق المتضررة في ولاية هاتاي التركية محاولاتهم للتأقلم مع الأوضاع الجديدة التي خلّفها الزلزال الذي ضرب منازلهم قبل أسبوعين، إذ تواصلت الجهود الشعبية والرسمية للبحث عن جثامين الضحايا ورفع الركام في المناطق المنكوبة بالولاية التركية، والتي تأثرت بزلزال جديد، خلال الساعات القليلة الماضية.

وضرب زلزالان متتابعان مدينة هاتاي التركية، مساء الإثنين، الأول بقوة درجة 6.4 والثاني بعد ثلاث دقائق بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر، بعد مرور 15 يومًا على زلزال كهرمان مرعش.

من جهته، قال عمر أحمد، مراسل "القاهرة الإخبارية"، من أنقرة، إن فرق الإنقاذ تبحث عن ناجين أسفل 3 مبانٍ تهدمت بسبب زلزالي هاتاي، موضحًا أن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أعلن عن سقوط 3 ضحايا بسبب الزلزالين اللذين ضربا هاتاي، و213 مصابًا تم نقلهم إلى المستشفى.

وأشار مراسل القناة إلى أن 6 أشخاص كانوا متواجدين بالمباني قبل انهيارها مختبئين من الطقس البارد بسبب نقص عدد الخيام، موضحًا أن الهزة الأرضية أدت لهلع كبير بين المواطنين، بالإضافة إلى انهيار العديد من المباني في ولاية هاتاي التي كانت متصدعة جراء الزلزال، الذي ضرب تركيا في 6 فبراير الماضي.

وأوضح أنه تم تسجيل 26 هزة ارتدادية حتى الآن جراء الزلزالين، والأجهزة المعنية حذّرت الجمهور من دخول المباني الخطرة في دفني وأنطاكيا، والمناطق المجاورة، مشيرًا إلى أن خبراء الجيولوجيا في تركيا كانوا قد حذروا من تلك الهزة قبل يومين بسبب وجود خط صدع لم ينكسر حتى الآن يربط إقليم هاتاي بجزيرة قبرص.

وأكد مراسل «القاهرة الإخبارية»، أن هناك لجانًا تفحص المباني للتحقق من سلامتها، وتم إغلاق 93 مدرسة في إسطنبول لأنها غير صالحة لمواجهة الزلزال، بالإضافة إلى بعض المنازل.