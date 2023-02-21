واشنطن بوست الأمريكية: مصر تروج لاكتشافاتها الأثرية لجذب السياح

أبرزت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية افتتاح مصر المرحلة الأولى من مشروع تطوير المتحف المصري بالتحرير، وقالت إن مصر تكشف عن جناح تم تجديده في متحف يبلغ عمره 120 عاما بوسط القاهرة، بوضع أول بردية تم اكتشافها بمنطقة آثار سقارة ضمن الكشف الأثري الأخير للبعثة المصرية هناك العام الماضي.

وقالت الصحيفة إن مصر تروج لاكتشافاتها الأثرية لجذب السياح.

وكشفت وزارة السياحة والآثار عن جناح تم تجديده من أقدم متحف لها، أمس الاثنين، والذي يضم لفيفة طولها 16 مترًا (52 قدمًا) اكتشفت العام الماضي.

ويمثل التجديد المرحلة الأولى من التجديدات الأوسع نطاقا للمجمع الفخم ذو اللون السلمون الذي يبلغ عمره 120 عاما في وسط القاهرة، مقابل ميدان التحرير الشهير.

أوضح التقرير أن البردية هي “بردية وزيرى” تحتوي على حوالي 113 تعويذة من كتاب الموتى،كما أضاف المتحف حماية زجاجية حديثة وإضاءة داخلية جديدة.

وترأس حفل افتتاح الجناح المحدث وزير السياحة والآثار أحمد عيسى.

في سياق متصل قالت الصحيفة لأكثر من عقد من الزمان، قامت مصر ببناء متحف على أحدث طراز بالقرب من الأهرامات والذي من المقرر أن يضم عشرات الآلاف من القطع الأثرية القديمة. تكلف المتحف المصري الكبير حتى الآن أكثر من مليار دولار وتأخر موعد افتتاحه بشكل متكرر.

غالبًا ما تروج مصر علنًا للاكتشافات القديمة لجذب المزيد من السياح، وهو مصدر رئيسي للعملة الأجنبية لمصر.